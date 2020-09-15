Aktif hasta sayısı da ağır hasta sayısı da artmaya devam ediyor
|15 Eylül 2020 19:02
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Sağlık Bakanlığı 15 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1327 ağır hasta sayısı oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 261 bin 260'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. ' ifadelerini kullandı.
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