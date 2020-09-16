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Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı

Mart-haziran dönemine göre genç vaka sayısı arttı. Gençlerde bulgular eskisine göre çok daha ciddi.
 16 Eylül 2020 07:30
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Gençler, Kovid-19'u daha ağır şekilde geçirmeye başladı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan, pandeminin başlarında tüm dünya genelinde Covid 19'un genç nüfusta hafif seyrettiği, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzerindeki kişilerde ise daha ağır seyrettiği yönünde bir görüş olduğunu hatırlatarak yeni gelişmelerle bu durumun değiştiğini söyledi.

Gökhan "Son günlerdeki gözlemlerimize göre, gençlerde Mart-Haziran dönemine göre hastalık daha sık ortaya çıkıyor ve beraberinde klinik bulgular ile tomografi görüntüleri de daha ciddi olabiliyor. Yine, genç ve orta yaş erişkin hastalarda, zatürre sıklığını da daha sık görmeye başladık" dedi.

Tedavi ve aşı çalışmalarını da değerlendiren Prof. Dr. Gökhan şunları söyledi: Sene sonuna doğru ya da 2021'in ilk aylarında tedavi ve aşı çalışmalarının ciddi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Bundan dolayı vatandaşlarımıza şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu hastalığa ne kadar geç yakalanırsanız hayatta kalma ve hastalığı daha hafif geçirme ihtimaliniz artacaktır.

Neşra Durmaz

Türkiye
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