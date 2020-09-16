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Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak.
 16 Eylül 2020 09:54
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Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak

MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak.

Anadolu Ajansı
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