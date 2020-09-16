Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib konusunda toplantı yapacak
MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak.
|16 Eylül 2020 09:54
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Trump, virüs aşısının dağıtıma hazır olacağını söyledi
16 Eylül 2020 10:10
|Oruç Reis'in yeni rotası Meis'in güneyi
16 Eylül 2020 07:25
|İstersek Boğaz'ı kapatır adalara da geçirmeyiz
16 Eylül 2020 07:15
|Türkiye Yunanistan'a karşı Lozan kartını açtı
16 Eylül 2020 06:10
|Şentop'tan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşu mesajı
16 Eylül 2020 05:57
|Fuat Oktay'dan Volkan Bozkır'a tebrik
16 Eylül 2020 01:28
|16 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Eylül 2020 00:05
|Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanlığını devraldı
15 Eylül 2020 22:50
|2020 yılının ertelenen ilk KPDK toplantısı yapıldı
15 Eylül 2020 22:10
|İçişleri Bakanlığı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu
15 Eylül 2020 21:42