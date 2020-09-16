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Adana'da raylar üzerinde erkek cesedi bulundu
Adana'nın Pozantı ilçesinde tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu.
|16 Eylül 2020 10:56
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Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nden geçen tren raylarının üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede, boğazında kesik izleri bulunan ve hayatını kaybeden kişinin Emrah H. olduğunu belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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