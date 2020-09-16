774 gün rapor alarak okula gitmeyen Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı
|16 Eylül 2020 12:17
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Bir televizyon kanalına konuk olan Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa ettiğini açıkladı.
Çeşitli iddialarla basın tarafından meslek hayatında zorluklar yaşadığını belirten Demirtaş, "Salgın nedeniyle koşullar gittikçe zorlaştı. Bende de şöyle bir endişe oluştu; yani ben öğrencilerime bundan sonra, bu koşullarla birlikte yeterince verimli olabilecek miyim? Bu soruyu sordum kendime. Gönül rahatlığıyla evet diyemedim." diye konuştu.
İSTİFA DİLEKÇESİNİ MEB'E GÖNDERDİ
Demirtaş, istifa kararında pandemi koşullarıyla birlikte zorlaşan cezaevi görüşlerinin takviminde ortaya çıkan belirsizliğin ve bu belirsizliğin öğrencilerini mağdur etme riski taşımasının etkili olduğunu söyledi.
774 GÜN OKULA UĞRAMAMIŞTI
Başak Demirtaş'ın geçtiğimiz yıllarda görev yaptığı Diyarbakır Sur Yeşilli Ortaokulu'na sürekli sağlık rapor alarak uğramadığı ortaya çıkmıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Öğretmen B.D., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2004 yılından itibaren, 112 günü 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait olmak üzere, toplam 774 gün hastalık raporuna bağlı hastalık izni kullanmıştır..." Bu süre ise 4 öğretim yılı, yani 8 döneme denk geliyordu..
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