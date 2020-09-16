1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle 12 liradan başlayan fiyatlarla satılan palamut, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık oldu.
 16 Eylül 2020 14:29
Yazdır
Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor

Balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Özellikle 12 liradan başlayan fiyatlarla satılan palamut, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

Balık sezonun açılmasıyla vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken tüketiciler tarafından en çok tüketilen balık da palamut oldu. Palamutta yaşanan bolluktan dolayı fiyatı 12 lira civarında seyrediyor. Balıkçılar diğer çeşitlerde de önümüzdeki günlerde bolluk yaşanmasını, bu sayede fiyatların da ciddi oranda gerilemesini bekliyor.

İstanbul Karaköy'de bulunan balıkçılar çarşısındaki balıkçı esnafı Savaş Düzenli, "Bu dönemde balık fiyatları düşük. Özellikle palamut fiyatları uygun. Vatandaş en çok palamut balığı alıyor. Hamsi ve istavrit fiyatları ise inişli çıkışlı seyrediyor. Hamsi ve İstavrit fiyatlarının da önümüzdeki dönemde düşmesini bekliyoruz" dedi

"En çok palamut tercih ediliyor"

En çok tercih edilen balığın bu dönemde palamut olduğunu söyleyen Balıkçı Selim Albayrak ise"Bu dönemde palamutta bolluk var. Vatandaşlar en çok palamut tercih ediyor. 15-20 gün sonra çinekopta da bolluk yaşanmasını bekliyoruz. Şuan palamutun fiyatı 12 lira civarında, istavrit ve hamsi 30 lira civarında satılıyor. Balığın çok gelmesine göre fiyatlar düşebiliyor" diye konuştu.

Balık pazarında alışverişe gelen Ayhan Akpınar isimli vatandaş da balık fiyatlarıyla ilgili görüşlerini söyleyerek, "Balık sezonu yeni açıldı. Balık fiyatları şuan uygun. Bugün palamut aldım, ortalama haftada bir balık tüketirim. İstavrit ve palamut tercih ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnşaat işçileri defile yaptı, 2 günde 5 milyon izlendi!
16 Eylül 2020 15:45		 Van YYÜ'de torpilli alım davalık oldu
16 Eylül 2020 14:26
Okulda virüs çıktı, sınıftaki 24 öğrenci ve 2 öğretmen karantinaya alındı
16 Eylül 2020 14:13		 Servisçilerden yeni plaka teklifi protestosu
16 Eylül 2020 12:58
Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
16 Eylül 2020 12:49		 Profesör, yerli aşı çalışması için 'denek' olacağını açıkladı
16 Eylül 2020 11:59
Merdiven altı maskelere dikkat... Bez maskeler için kanserojen uyarısı
16 Eylül 2020 11:52		 Konya'da 30 metre çapında yeni obruk oluştu
16 Eylül 2020 11:46
'Acil servisin içi 'bana virüs bulaşmaz' diyen insanlarla dolu'
16 Eylül 2020 11:09		 'Obruklu köy'ün sakinleri yeni ve modern köylerine taşınıyor
16 Eylül 2020 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:49 - Maliyetler arttı, fırıncılar ekmek gramajlarını düşürdü15:45 - İnşaat işçileri defile yaptı, 2 günde 5 milyon izlendi!15:44 - YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu15:42 - Bir ilde daha HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor15:33 - Van'da artan vakalar nedeniyle yeni 'Kovid-19' poliklinikleri açıldı15:24 - Doğal gaz müşteri hizmetlerinde de HES kodu istenecek
15:13 - Belediye açıkladı: Bizde su İstanbul'dan daha ucuz15:05 - Bir üniversite daha güz dönemi eğitim kararını açıkladı14:55 - İçişleri Bakanlığı 'Ferman' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı14:50 - Vali uyardı: Kimse ceza tahsis edilmiyor havasına düşmesin14:45 - MSB: İdlib'de gözlem noktamıza saldırıldı14:43 - Prof. Mehmet Ceyhan'dan skandal cevap
14:42 - Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım14:33 - Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılıyor14:29 - Balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor14:26 - Van YYÜ'de torpilli alım davalık oldu14:19 - Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla büyük tasarruf
14:16 - Bu ilde de koronavirüse karşı sigara yasağı getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vaka sayısı patlayınca istifalar başladı!
MEB'den geçici görevlendirilen personelle ilgili hazırlık ödeneği görüş yazısı
Sucuğunda at eti çıkan şirket, Cübbeli Ahmet'in mi?
Esnek çalışmada, okul müdürünün yetkisi var mıdır?
İki ünlü profesörün 'maske' kavgası
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu
Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler
Foça komutanı FETÖ'den alındı, kriptolar tek tek deşifre ediliyor
Sosyal medyada iğrenç paylaşım tepki çekti
34 ilde büyük FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vedat muriqi'nin lazio'ya transfer olması 1
Kamu Personeli Danışma Kurulu KPDK 1
14.09.2020 süleyman soylu'nun açıklamaları 1
masterchef 3
nagehan alçı'ya fetö artığı demek 1
marcel tisserand 1
seçim kanununun değişmesi 1
Sokollu Mehmed Paşa 1
corona sebebiyle oluşan akraba küslükleri 2
ezgi mola 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Hong Kong doktora burs programı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 68 sağlık personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 62 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Şanlıurfa Fırat Hşzmet Sanayi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam