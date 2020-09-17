Bir doğa mucizesi Dalyan

Muğla'nın en güzel yerleri denince akla ilk gelen yerlerden biri de şüphesiz Dalyan oluyor. Dalyan, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı olan bir tatil beldesi. Adını aldığı yer ise çok nadir görülen bir coğrafi oluşum şekli. Akarsuların denize ulaştığı yerlerde parçalı biriktirmeler yaparak tatlı su adaları oluşturup denize ulaşmasına "Dalyan" deniyor. Deltadan farklı olan bu kıyı tipini tüm güzelliği ile burada görebilirsiniz.

DALYAN'DA GEZİLECEK YERLER

Dalyan Tekne Turu

Dalyan denince akla gelen ilk etkinlik şüphesiz tekne turu oluyor. Şehrin merkezinde nehrin kenarında dizili olarak bulunan teknelerden isterseniz turları isterseniz de özel tekne turunu tercih edebilirsiniz. Pandemi sebebiyle genel olarak aile veya gruplar özel turlar yapılmakta. Turların fiyatları 100? ile 250? arasında uzunluğuna ve kapsamına göre değişiyor. Favori tur ise labirent denen Dalyandaki adaların gezildiği tur. Ayrıca nehrin sonundaki İztuzu plajına hemen geçmek isterseniz de nehir üzerinden taksi bot ile sahile gidebiliyorsunuz.

Kaunos Kral Mezarları ve Antik Kenti

İlk olarak Kaunos Kral Mezarları olarak bilinen kısım ile antik kentin farklı yerlerde olduğunu söylememiz gerekiyor. Aslında aynı tepede olsalar da görüldükleri yerler farklı. Kral mezarlarını görmek için Dalyan şehir merkezinde suyun kenarından yaklaşık 5 dakika yürüyerek nehrin karşısındaki tepenin üzerine oyulmuş olan mezar yapılarını görebiliyorsunuz. Mezarları görmek için tekneye binmenize gerek yok. Tekne turunda sadece daha yakın bir noktadan mezarları görebilmektesiniz ama yine de yanına çıkamıyorsunuz. Başka bir yok alternatifi de ne yazık ki yok.

Kaunos Antik Kenti ise mezarların bulunduğu tepenin diğer tarafına bakan sırtında bulunuyor. Arada bulunan nehir ve yukarısındaki göl nedeniyle de sırtın diğer tarafına geçmek için ana yola kadar çıkıp tekrardan içeri girmeniz gerekiyor. Bu da Dalyan şehir merkezinden yaklaşık 75 dk sürüyor. M.Ö. 4.yy da kurulmuş olan şehir epey görkemli bir şekilde sırtta uzanıyor. Kentteki şehir yaşamına ait izler ve kültürel yapılar Karia, Likya ve Roma etkilerini taşıyor.

Köyceğiz Gölü

Türkiye'de bulunan en ilginç göllerden biri de Köyceğiz gölüdür. Tektonik çökme ile oluşmuş olan göl aynı zamamda alüvyonların biriktirmesiylede oluşmuş bir göldür. Menteşe dağlarından gelen bir çok küçük ve büyük çay ile beslenir. Diğer bir beslenme kaynağı da yer altındaki sıcak sulardır. Çevresindeki kaplıcalar ile aynı kaynaktan gelen kükürtlü su da göl suyuna karışır. Her bakımdan karma oluşumlu olan bu özel göl Dalyan Boğazından geçerek Akdeniz'e dökülür.

İztuzu Plajı

Dalyan şehir merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bulunan bu plaj ülkemizdeki sayılı Caretta-Caretta kaplumbağası yaşam alanlarından biridir. Dalyan boğazından akdenize ulaşan sulardan batısındaki tepeye kadar uzanan 4.5 kilometrelik bir sahil sizleri epey şaşırtacaktır. Öncelikle sahilin bir kısmı nehir olduğu için yarım bir sahildir ve tamamlanmaz. Muğla'daki diğer sahillerin aksine tamamen kumla örtülüdür. Açık önü sebebiyle genel olarak rüzgarlıdır. Giriş ücretli olup otoparkı da mevcut. Plajda kalmak ise belirli bir süreyle sınırlı. Sabah 8 ile akşam 8 arasında burada kalabiliyorsunuz. Diğer saatler kaplumbağalara ait. Ayrıca sahilin hemen arkasında da tatlı su olarak Sülüngür(Sülüklü) Gölü bulunuyor. Bu coğrafi cümbüşün en güzel manzarası ise sahilin ortasında sona eren kayalıkların üzerinden görülen dalyan manzarası. Önünüzde dalyan labirentleri, solunuzda kumsal ve akdeniz, arkanızda ise göl ve harika bir tepe bulunuyor. Sahilin başlangıcın kafeterya, duş ve lavabo gibi hizmetlerde bulunuyor. Son bir uyarı olarak da suyun içinde yüzerken kaplumbağalara denk gelirseniz ısırma ihtimalleri olduğunu unutmayınız.

DALYAN'DA KONAKLAMA

Dalyan bir turizm noktası olduğu için bölgedeki konaklama alternatifleriniz oldukça geniş. Pansiyon, lüks otel, butik otel, bungalov ve kamping gibi bir çok seçenepiniz mevcut. Gecelik kişi başı konaklama ücretleri ise sezona göre değişiklik gösterse de ortalama 100?-800? aralığında bulunuyor. Her ne kadar 50 ye yakın konaklama alanı bulunsa da yoğunluk sebebiyle önceden rezervasyon yaptırmanızda mutlaka fayda var.

DALYAN'DA ULAŞIM

Muğla'da en kolay olan şey ise turizm noktaları arasında geçişler yapmak. Her yerden diğerine mutlaka dolmuşlar mevcut. Birden fazla aktarma yapmak zorunda kalsanız da yinede toplu taşıma ile her yere ulaşabiliyorsunuz. Muğla'da toplu taşımanın tek kötü yanı ulaşım fiyatlarının kartlı yolcular hariç neredeyse iki katı olması. Kısa mesafeler için alınan ücretler gerçekten de çok yüksek.

DALYAN ÇEVRESİNDE GEZİLECEK DİĞER YERLER

- Sarıgerme Plajı

- Yuvarlakçay

- Göcek

- Fethiye

- Marmaris

- Akyaka

DALYAN'A NASIL GİDİLİR?

Dalyan'a gitmek için iki alternatif mevcut. Havayolunu kullanarak gitmek isterseniz Dalaman Havalimanı'nı kullanmanız gerekiyor. Milas-Bodrum Havalimanı buraya epey uzak kalıyor. Toplu taşıma ile gelmek içinde bindiğiniz şehirden Ortaca otogara bilet almanız gerekiyor. Ortaca' dan da dolmuşlarla 20 dk içinde Dalyan'a gelebilirsiniz. Kişisel aracı ile gelecek olanlar için ise Dalyan'ın bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- İstanbul 760 km

- Ankara 650 km

- İzmir 300 km

- Antalya 250 km

- Bursa 625 km

- Konya 540 km

- Adana 880 km

- Kayseri 840 km