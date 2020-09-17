Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı
|17 Eylül 2020 00:03
|Yazdır
Hükümet, kamu bankaları öncülüğünde Haziran ayında konut kredisi faizlerini, sıfır konutlarda 0,64'e, ikinci el konutlarda ise 0,74'e indirmişti.
7 Ağustos 2020 tarihinde ise uygulama sona ermişti.
Konut kredisi faizlerinin düşmesi sonrasında konut kredisi ile ilişkili 200 yakın sektör büyük ölçüde canlanmıştı.
Kamu bankaları, 7 Ağustos'ta uygulamayı sona erdirirken, faiz oranlarını 0,99'a yükseltmişti.
Ancak bugün itibariyle Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankasında konut kredisi faiz oranları %1,29'a yükselmiş durumdadır.
Faizlerin düşüşüyle birlikte konut fiyatları yükselirken, yükselmesiyle birlikte konut fiyatlarının düşmeyeceği ama konutların satışının daha zor olacağı belirtiliyor.
180 ay vade için, 300 bin TL kredi çekildiğinde;
0,64 faiz oranında, aylık 2.800 TL ve toplamda 506 bin TL geri ödeme isteyen bankalar;
1,29 faiz oranında aynı talep için aylık 4.200 TL ve 773 bin TL geri ödeme istemeye başladı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Konuta yatırım yapanlar kazandı
16 Eylül 2020 17:14
|Bütçe, Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi
15 Eylül 2020 11:36
|Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı
15 Eylül 2020 10:46
|Müteahhitler faiz artışına set çekti
13 Eylül 2020 07:45
|Kredilerin yüzde 8'i konuta
12 Eylül 2020 08:45
|Kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
10 Eylül 2020 15:09
|TOKİ dev yatırımla Elazığ'daki depremzedeler için konut inşa ediyor
08 Eylül 2020 11:15
|Düşük faiz 'ev'de stok eritti
06 Eylül 2020 08:08
|Tüketici kredilerinde vade 36 aya indirildi
04 Eylül 2020 18:34
|Konut satışında yüzde 23,5'lik artış sağlandı
02 Eylül 2020 21:50