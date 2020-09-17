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Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı

Kamu bankaları konut kredi faiz oranlarını %1,29'a yükseltti
 17 Eylül 2020 00:03
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Kamu bankaları, konut kredisi faizlerini bir daha artırdı

Hükümet, kamu bankaları öncülüğünde Haziran ayında konut kredisi faizlerini, sıfır konutlarda 0,64'e, ikinci el konutlarda ise 0,74'e indirmişti.

7 Ağustos 2020 tarihinde ise uygulama sona ermişti.

Konut kredisi faizlerinin düşmesi sonrasında konut kredisi ile ilişkili 200 yakın sektör büyük ölçüde canlanmıştı.

Kamu bankaları, 7 Ağustos'ta uygulamayı sona erdirirken, faiz oranlarını 0,99'a yükseltmişti.

Ancak bugün itibariyle Halk, Ziraat ve Vakıflar Bankasında konut kredisi faiz oranları %1,29'a yükselmiş durumdadır.

Faizlerin düşüşüyle birlikte konut fiyatları yükselirken, yükselmesiyle birlikte konut fiyatlarının düşmeyeceği ama konutların satışının daha zor olacağı belirtiliyor.

180 ay vade için, 300 bin TL kredi çekildiğinde;
0,64 faiz oranında, aylık 2.800 TL ve toplamda 506 bin TL geri ödeme isteyen bankalar;
1,29 faiz oranında aynı talep için aylık 4.200 TL ve 773 bin TL geri ödeme istemeye başladı
Memurlar.Net - Özel

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