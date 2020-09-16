Kadınları taciz eden sahte hocanın ifadesi ortaya çıktı
|16 Eylül 2020 19:26
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S. B. (19) emniyetteki ifadesinde kocası E. B. (22) ile kısa bir süre önce ayrılık yaşadığını ve annesinin evine taşındığını belirterek "Eşimle barışmak için tekrar geri döndüğümde eşim ile dini nikahımızı tazelememiz için karar aldık. Eşim benim de ismini Burhan olarak bildiğim şahsı yaklaşık olarak 1,5 ay kadar önce nikah tazelemek için davet etti. Şahıs bizim evimize geldiğinde evde üçümüzden başka kimse yoktu. Şahıs bizden miktarını hatırlamadığım kadar kefaret parası istedi. Eşimin söylemesiyle bu şahsa 3 bin 300 lira para verildi. Şahıs parayı aldı, eşime dönerek 'Müsait bir odanız var mı? Benim bayanla odada yalnız görüşmem lazım' dedi." şeklinde beyanda bulundu.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Eşinin ve kendisinin şüpheliyle yalnız kalmayı kabul etmediğini ifade eden S. B. "Bu şahıs parayı aldıktan sonra bizim nikahımızı kıydı. Ben odadan çıktım. Benim bu olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Ben bu olayla ilgili davacı ve şikayetçi değilim" dedi.
ŞÜPHELİNİN BAŞKA BİR KADINI TACİZ ETTİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU
E. B. ise emniyetteki ifadesinde şüpheli Burhan D.'yi dini nikahlarını tazelemek için evlerine çağırdıklarını belirterek, şüphelinin kendilerinden 3 bin 200 lira kefaret parası istediğini, parayı verdiğini öne sürdü. Burhan B.'nin başka bir kadını taciz ettiğini öğrenince kendisinin dolandırıldığını anladığını ifade eden E.B. şüpheli Burhan D.'den şikayetçi olduğunu beyan etti.
İSTEMEDİĞİM HALDE BANA PARA VERDİ
Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcılık ifadesi alınan şüpheli Burhan D. şu ifadelerde bulundu: "Geçimimi kiraya vermiş olduğum iki dairemden aldığım para ile sağlıyorum. 15 gün kadar önce E. B. eşine 'Boş ol' dediğini, bu yüzden nikahlarının düştüğünü söyleyerek beni nikah tazelemem için evlerine çağırdı. Ben de 'Sinirle söylenmiş söz geçerli olmaz, nikahımız düşmez, tövbe edin' dedim. Şahıslara orada bulunan kişilerin huzurunda tövbe ettirdim. Dini nikah kıymadım, şahıslardan para istemedim. E. B. istemediğim halde bana 300 lira para verdi. Verirken de 'Evime geldiğin için kendi rızamla bu parayı veriyorum' dedi.
BANA KUMPAS KURULDU
E. B.'ye 'Ayrı odanız var mı' şeklinde soru sormadığını öne süren Burhan D'nin kendisine kumpas kurarak para istediğini, para vermediğinde ise kameraya aldığını söylediği görüntüleri insanlara dağıtacağını ve itibarını kaybettireceğini söylediğini iddia etti. Burhan D, E.B'nin kendisinden para istediğini de öne sürerek, "Kabul etmedim. Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim." dedi.
NE OLMUŞTU
İstanbul'da bir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan D. kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan B. "Dolandırıcılıkö suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Burhan B. çıkarıldığı adli makamlarca "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı.
Bu arada Burhan D'nin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafında da terör örgütü PKK'nın geçmişte düzenlediği bir organizasyona hoca olarak katıldığı ve dua ettiği görülmüştü.
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