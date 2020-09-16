Drift yapan sürücüye 8 bin 294 TL para cezası kesildi
TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde TIR parkında otomobiliyle drift yapan sürücüye para cezası kesildi, ehliyeti ve otomobiline el konuldu.
|16 Eylül 2020 19:35
|Yazdır
TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde TIR parkında otomobiliyle drift yapan sürücüye para cezası kesildi, ehliyeti ve otomobiline el konuldu.
Beşikdüzü ilçesinde düğünden dönen bir sürücü otomobili ile drift yaparken sosyal medyadan canlı yayınla o anları paylaştı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye 8.294 TL trafik idari para cezası kesildi, otomobili ve ehliyetine 60 gün süre el konuldu. Sürücüye ayrıca maske takmadığı için 900 TL para cezası uygulandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: Salgının sonunun yakın olduğu görülüyor
16 Eylül 2020 19:56
|SSB'nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı
16 Eylül 2020 19:48
|Yerel yönetimler GYS sınavı bir hafta ertelendi
16 Eylül 2020 19:25
|TBMM'de koltuklara 'akustik boya'lı bakım
16 Eylül 2020 19:20
|4 ilde bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
16 Eylül 2020 17:54
|Bakan Soylu: Artık ehliyet taşımaya gerek kalmayacak
16 Eylül 2020 17:24
|100 yıl sonra 15 kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi
16 Eylül 2020 17:13
|RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler cezası
16 Eylül 2020 16:32
|Bir ilde daha HES kodu sorgulaması zorunlu hale getiriliyor
16 Eylül 2020 15:42
|Doğal gaz müşteri hizmetlerinde de HES kodu istenecek
16 Eylül 2020 15:24