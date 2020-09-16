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'Hak ve özgürlükler noktasında bu ülkeye sınıf atlattık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin hak ve özgürlükler noktasında Türkiye'ye sınıf atlattığını söyledi.
 16 Eylül 2020 21:44
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'Hak ve özgürlükler noktasında bu ülkeye sınıf atlattık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin hak ve özgürlükler noktasında Türkiye'ye sınıf atlattığını söyledi.

Dağ, Büyük Amasya Oteli'nde düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazananları tebrik etti, başarı diledi.

AK Parti iktidarının eğitime büyük önem verdiğini, bütçelerde en büyük payın eğitime ayrıldığını belirten Dağ, partinin kurumsal olarak da teşkilat içi eğitime, partilileri sosyal hayata hazırlayacak eğitimlere her zaman önem verdiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak zorundayız." ifadesini hatırlatan Dağ, "Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.' diyor. Biz de ona 'günaydın' diyoruz. Biz onu 10 yıl önce söyledik ve yaptık. Sizin engellemenize, zihninize rağmen yaptık. Akademi, öğrenme, düşünme bu işte. Her türlü ifadeyi yapabilirsin kardeşim sıkıntı yok ama bugünlerde açıkçası fikir beyan edenlerin tarihte yaptıklarıyla, fikirleri hiçbir şekilde örtüşmüyor. Onların bu tezatlığını da bizler yüzlerine vurmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Ülkede Cumhuriyet bir şekilde vardı ama demokrasi yoktu"

Dağ, partileri için geçmişte açılan kapatma davasını anımsatarak şunları kaydetti:

"İktidarımız döneminde çok şeyler yaptık. Geriye gittiğimizde aslında neler yaşadığımızı, bugün bize demokrasi dersi verenlerin o gün bu millete neler yaşattığını hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmediniz, millet AK Parti'ye desteği verdi, Cumhurbaşkanı seçti. 2008'de AK Parti hakkında kapatma davası açtınız. Aslında ülkede Cumhuriyet bir şekilde vardı ama demokrasi yoktu, oligarşi vardı. Yani bir kesimin hükümranlığının devam ettiği bir husus vardı. Bir üniversite rektörü o zaman 'Yüzde 99 ile de gelse bu ülkeyi biz yönetiriz.' dedi. Aslında mantık buydu. 'Biz azız, mekanizmalarda varız. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay bizde. Mecliste çok olmasak da olur. Bu sayede zaten bu ülkeyi bir noktada götürüyoruz.' Sonra biz ne dedik? 'Evet, biz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız.' dedik ve taçlandırdık. Hak ve özgürlükler noktasında da bu ülkeye sınıf atlattık."

Sertifika törenine, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve partililer katıldı.
Anadolu Ajansı
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