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Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı

Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarının Eylül dönemi mazeret atama sonuçları açıklandı.
 17 Eylül 2020 00:19
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Emniyet, mazeret atama sonuçlarını açıkladı

Genel atama dönemi dışında her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarının Eylül dönemi mazeret atama sonuçları açıklandı.

Polisler, mazeretlerine dair dilekçelerini aylar önce vermişlerdi.

Personelin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumları sebebiyle yer değiştirme, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle dilekçe ve rapor veren emniyet mensupları atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.

Atama bekleyen polislerin atama sonuçları belli oldu. Sonuçlar PBS ortamına giriş yapılarak öğrenilebilecek.

Polislerin memurlar.net forumundaki paylaşımlarını görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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