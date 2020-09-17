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Rezil sahte hocadan dolandırıcılık savunması: Kumpas

Yere yatırdığı yarı çıplak bir kadının karnına Arapça yazı yazdıktan sonra iç çamaşırını aşağı sıyırdığı görüntüler olay yaratan Burhan Dalğali hakkında, 5 Eylül 2020 günü taksi şoförü Ebubekir B. (23), Esenler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
 17 Eylül 2020 08:49
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Rezil sahte hocadan dolandırıcılık savunması: Kumpas

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: Ebubekir B. şikayet dilekçesinde eşiyle aralarının kötü olduğu dönemde imam nikahını attıklarını, sonra nikah tazelemek için 5 Eylül günü mahalleden tanıdıkları Burhan Dalğayi'yi evlerine davet ettiklerini belirterek "Ben beni dolandıran Burhan Dalğali'den şikayetçiyim" dedi.

BOŞ ODA SORMADIM

Gözaltına alınan Burhan Dalğali ifadesinde dışarıdan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiğini, resmi olarak herhangi bir kurumda görevli olmadığını ve işsiz olduğunu, iki dairesinin kirasıyla geçindiğini anlattı: "Evime gelen çocuklara veya camilerde isteyen cemaate Kuran-ı Kerim okuma dersi veririm. Bu yaptığım işten herhangi bir ücret almam. Ancak kendi rızasıyla para veren olursa aldığım olmuştur. Ebubekir B., 10 gün önce bir arkadaş vasıtasıyla evlerine çağırdı. Bana bir anlık sinirle eşine 'Boş ol' dediğini ve dini nikah kıydırmak istediklerini söyledi. Ben de 'Sinirle söylenen söz nedeniyle nikah düşmez, siz tövbe edin' dedim. Dini nikah kıymadım. Daha sonra aracıyla beni evime bıraktı. Ondan kesinlikle para istemedim. Bana kendi rızasıyla 300 TL para verdi. Ben de bu parayı fakir kişilere dağıttım. Hakkımda isnat ettiği 3 bin 200 TL parayı kesinlikle almadım.

BENDEN 300 TL İSTEDİ

Ben Ebubekir B. isimli şahsa kesinlikle boş odasının olup olmadığını, eşi ile yalnız konuşmak istediğimi söylemedim. Hakkımda yalan beyanda bulunmaktadır."

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na da benzer ifade veren Dalğali, "Ebubekir bana kumpas kurmaktadır. Kendisi benden bu olaydan sonra 300 TL istedi. 'Sana neden para vereyim?' dediğimde, 'Eğer para vermezsen bu görüntüleri insanlara dağıtacağım ve itibarını kaybettireceğim' dedi. Ayrıca daha sonra benden 5 bin TL istedi. Bunu da kabul etmedim. Daha sonra 2 bin TL istedi. Bunu da kabul etmedim. Ben kimseyi bu zamana kadar taciz etmedim" diye konuştu.
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