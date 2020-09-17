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ZAHA'da önemli bir aşama daha tamamlandı

Amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.
 17 Eylül 2020 12:04
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ZAHA'da önemli bir aşama daha tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, amfibi deniz piyadesinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Bu kapsamda, ZAHA'nın kendini düzeltme testleri başarıyla tamamlandı.

İsmail Demir'in paylaşımına göre, ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

Gemiyle sahil arasındaki köprü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat konsepti ve ihtiyaçları göz önüne alınarak FNSS tarafından tasarlanan ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip.

Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve guçlu su jetleri, ZAHA'ya, denizde 7 knot, karada ise 70 km/s azami surat ile yuksek bir hareket kabiliyeti kazandırıyor.

Zorlu arazi koşullarını kolaylıkla geçebiliyor

Yüzde 60 dik eğim tırmanabilen, yüzde 40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 santimetrelik dik engelleri ve 2 metre hendekleri de kolaylıkla geçebiliyor. ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yuksek ateş gucune sahip.
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