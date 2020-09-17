Okuldan uzak kalan öğrenciler okul bahçesinde toplanarak ders çalıştı
|17 Eylül 2020 13:16
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Ağrı'nın Diyadin İlçesinde bulunan Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri pandemi dolayısıyla kapalı olan okullarının bahçesinde bir araya gelerek ders çalıştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Bu nedenle 2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi korona virüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak devam etti. Ancak Ağrı'nın Diyadin İlçesinde bulunan Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Okulu Öğrencileri uzun bir süre ayrı kaldıkları okullarının bahçesinde bir araya gelerek, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ders çalıştı. Okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulun sadece dört duvarla çevrili olan bir yer olmadığı belirtilerek, "Mahmut hocamız demişti: Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında bir dağ başı öğretmenin bilginin olduğu her yer okuldur" ifadelerine yer verildi.
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