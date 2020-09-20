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Ya evde kal, ya yurda gir

Salgında izolasyonu ihlal edenleri denetleyen ekiplerle birlikte dolaştık. Denetimde bazı vatandaşların sorumluluk gereği evlerinden çıkmadıklarını gördük. Ama bazı kişilerin de izolasyon için konuldukları yurttan firar ettiklerini öğrendik.
 20 Eylül 2020 07:52
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Ya evde kal, ya yurda gir

Koronavirüs salgını kapsamında izolasyonda veya karantinada olması gerekenlerin kurallara uymaması ve dışarı çıkmaları üzerine İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında oluşturulan mahalle denetim ekipleri, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini de alarak, izolasyondaki vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Mahalle denetim ekipleri arasında okul müdürü, muhtar, imam ve öğretmenlerden oluşan dokuz kişi yer alıyor. Evleri ziyaret eden ekipler önce zile basıyor, ardından telefonla iletişime geçtikleri hastayı ya balkon ya da pencereye çağırıyor. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, ziyaretlerde evlerinde bulunamayan vatandaşlar hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza ve adli işlem uyguluyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki denetim ekipleri ile izolasyondaki vatandaşların evde olup olmadıklarına dair denetimlere katıldmış.

Lekeyi sordu

Bu kapsamda mahalledeki ilk durağımız Kovid-19 testi pozitif olan H.E. ve temasta bulunduğu annesi. Mahalle muhtarının telefonla aradığı H.E. cama çıkarak iyi olduğunu söyledi. Kapısının önünde temizlik ve hijyen kiti bırakılan genç H.E., evin altında olan arabasının üzerindeki lekeyi görünce muhtara "Dışarıya çıkamıyorum, arabamın üzerindeki beyaz leke nedir bir bakar mısınız" diye sordu. Muhtar, arabanın üzerindeki lekenin kireç olduğunu söyledi ve temizledi. Herhangi bir ihtiyacı olmadığını belirten H.E. ve temaslısının izolasyon şartlarına uydukları gözlendi.

İlaç istedi

İkinci durağımız ise bir pozitif ve üç temaslısı olan dört kişilik aile. Eşi ve çocuklarıyla yaşayan H.B. isimli kadın, Kovid testi pozitif çıkınca tedbir kapsamında iki çocuğu ve eşiyle karantinaya alındı. Apartmanın kapısına gelindiğinde H.B. balkona çıkarak iyi olduğunu söyledi. Üçüncü adreste ise Kovid-19 testi pozitif çıkan yaşlı H.İ. vardı. Telefonla aranan H.İ. cama çıkarak evde olduğunu ancak ilaçlarının bittiğini belirterek, "14 gün geçti ama dikkat etmeye devam ediyorum. Kalp ilacım bitti. Evden çıkamıyorum" dedi. Bunun üzerine muhtar, Vefa Destek Grubu'ndan yetkililere ulaştı. H.İ.'nin adresini atarak, hangi ilacın alınması gerektiğini bildirdi. Hijyen setini camdan sarkıttığı sepetle alan H.İ. denetim ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca H.İ.'nin ilaçlarının da akşam saatlerinde teslim edildiğini öğrendik.

Teşekkür ettiler

Dördüncü adreste bir pozitif ve beş temaslı vardı. Muhtarın tek tek arayarak görmek istediği beş kişinin de evde olduğu görüldü. Evin altıncı katta olması üzerine muhtar, balkona seslenmeyip, telefonla konuşmaya devam ederek diğer temaslıların da evde olduğundan emin olmak istedi. Sebebini sorduğumuzda ise vatandaşların ifşa ve mağdur olmaması için bu yöntemi kullandıklarını söyledi. Evdekilere izolasyona devam etmelerini ve ihtiyaç halinde kendilerini aramalarını söyleyen muhtara, hasta vatandaşlar teşekkür etti.

Öğrencisi çıktı

Gittiğimiz son adreste ise tüm apartman karantinaya alınmıştı. Dört katlı apartmanda bulunan dört dairede de en az bir pozitif hasta var. Muhtarın telefonla kapı önünden aradığı pozitif vakalar ve temaslı vatandaşlar sırayla balkona çıktı. Herkesin evde olduğundan emin olan muhtar, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Bu sırada denetim ekibinin içinde yer alan öğretmen Zafer Kızılkaya, birinci katta oturan dördüncü sınıf kız öğrencisi M.Y.'yi gördü. Öğrencisi M.Y.'nin anne ve babasının testlerinin pozitif olduğunu ve küçük kızın da temaslı olduğunu öğrenen öğretmen Kızılkaya duygulandı. Öğretmen Kızılkaya öğrencisine, "Canlı dersler devam ediyor. Derslerini takip edersin. Kendine de çok dikkat et" dedi. Denetimde altı adresteki 10 pozitif ve 12 temaslı hastanın evlerinden çıkmadıklarını ve izolasyon şartlarına uyduklarını gözlemledik.

Birden fazla kontrol

Denetim ekibinin başındaki Sancaktepe Şakir Demir İlköğretim Okulu Müdürü Ertuğ Kıyasoğlu, "Her gün dokuz kişilik ekiplerimizle Sağlık Bakanlığı'ndan gelen pozitif ya da temaslı listelerinin evlerine gidip evde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Karantina sürecinde bir kişiye bir kere gitmiyoruz. Listeler iki ya da üç günde bir yenileniyor. Yeni pozitif vakalar eklendiği gibi, üç ya da dört gün sonra karantina kurallarına uyuyor mu, bir ihtiyacı var mı diyerek vatandaşlarımızı farklı saatlerde tekrar ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri Vefa Sosyal Grubu'na yönlendiriyoruz" dedi. Eyüpsultan Mahalle Muhtarı Mustafa Babacan da, "Şu ana kadar evde durmayan hastamız olmadı. Vatandaşlarımızın ayni, nakdi ve zaruri ihtiyaçlarını da kaymakamlığımız vasıtasıyla gideriyoruz. Tüm vatandaşların bilgileri mevcut olup sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Kızı pozitif

Silivri Otogarı'nda yakalanan Ş.Ö. kızının Kovid testinin pozitif çıktığını söyledi. Hiç temasının olmadığını belirten Ş.Ö., "Kırıkkale'den İstanbul'a çalışmaya geldim. Evde küçük kızımın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hiçbir şekilde temas kurmadım ama izolasyondaydım. Çalışmak için buraya gelmek zorundaydım. Silivri Otogarı'nda yapılan denetimde yakalandım. Hiçbir şeyim yok" dedi.

Temaslı kaçaklar

İstanbul'un Anadolu yakasında izolasyonda, karantinada veya temaslı olduğu halde evlerinde bulunmayarak dışarı çıkan ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişiler, polis kontrolü veya denetimlerde yakalanınca Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 gün boyunca yurtta kalacak olan bu kişiler, dışarı çıktıklarında haklarında adli ve idari işlem yapılacak. Bu kapsamda Milliyet olarak karantinadan kaçan kişilerin kaldığı yurda gittik.

Fabrikada yakalandı

Yurtta karantinaya alınan E.S. isimli vatandaş, çalıştığı fabrikadaki denetimde yakalandı. Sarıgazi'de oturan ve annesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan E.S., "Annem köyden İstanbul'a geldi. Burada rahatsızlanınca hastanede test yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Annemle o süreçte hiç görüşmedim ama beni de karantinaya almışlar. İzolasyondan bilgim yoktu. Çalıştığım yerden alıp buraya getirdiler. Mecburen 14 gün kalacağız" dedi.
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