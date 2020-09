'Okul yöneticisine SMS'le bilgi verecek yazılım oluşturuldu'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA canlı ders sisteminde ilkokul öğrencileri için başlayacak yeni uygulamaya ilişkin, "Sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir." dedi.

Selçuk, bir sınıfta Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında velilerle bir araya geldi, ailelerin eğitim sürecine dair sorularını yanıtladı.

Okulların temizliği konusunda çok ciddi tedbirler alındığını, meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri ile bilim ve sanat merkezlerinin salgınla mücadelede ülkenin ihtiyacı olan araç, gereç, temizlik malzemesi ve maskenin üretimini gerçekleştirdiğini anımsatan Selçuk, tüm okulların "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre denetlendiğini vurguladı.

Öğretmenlere yönelik nöbetler, bahçe, teneffüs saatleri ile ilgili tekrar tekrar bilgilendirme çalışmaları yapıldığını, velilere yönelik de bir rehberin hazırlandığını aktaran Selçuk, "Ayrıca öğrencilerimizin uyumuyla ilgili Öğrenci Bilgilendirme Rehberi konusunda da ciddi bir çalışma var. Okul açıldığında da zaten 'uyum programı' dediğimiz programın içerikleri de bununla ilgili." bilgisini paylaştı.

Selçuk, dünya tarihinde belki 100 yılda bir görülebilecek zor bir zamandan geçildiğine işaret ederek, bu süreçte milletin hizmetinde olmanın kendileri için çok büyük ve ulvi bir vazife olduğunun altını çizdi.

Bu noktada riskin olmadığı durumlarla ilgili dünyayı da izleyerek simülasyonlar hazırladıklarını anlatan Selçuk, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin okulları tam zamanlı açtığına dikkati çekti.

Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda Türkiye'de kontrollü bir gidişi, "2 artı 5" kuralını tercih ettiklerini ve isteyen velilerin çocuklarını okula gönderebileceğini anımsatan Bakan Selçuk, EBA TV ve EBA üzerinden uzaktan eğitim hizmetini verebilen ülke sayısının dünyada 3'ü geçmediğini söyledi.

Selçuk, şu an 7 bini geçen EBA Destek Merkezlerinin sayısını da 20 bine çıkarmaya çalıştıklarına değindi.

- EBA canlı dersleri ilkokul öğrencileri için tüm güne çıkarıldı

EBA canlı ders sisteminde ilkokul 1-4'üncü sınıflar için başlayacak yeni uygulama hakkında da bilgi veren Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapılabilir. İstenilen saatte öğretmenlerimiz, meslektaşlarım bunu kullanabilir. Velilerimiz tabii ki bu çalışmanın içinde olabilirler. Velilerimiz belki işten döndükten sonra daha rahat görüşme imkanı bulabilecekleri için o saatten sonra da veli toplantısı olabilir veya öğretmenle görüşmeler olabilir. Yani her imkanı sağladık, sadece sabahları 1-2 saatle sınırlamadık. Tüm güne çıkardık."

Bakan Selçuk, yüz yüze ve uzaktan eğitim için hayata geçirdikleri uygulamalarla her çocuğu kuşatmaya, her çocuğa imkan vermeye çalıştıklarını vurguladı.

- "Öğretmenle çocuğumuz arasındaki bağ kurulmalı"

Bakan Selçuk, çocukları tatil beldelerinde, parklarda, çarşılarda gördüğüne işaret ederek, okulda sağlanan ortamın ise en kontrollü ortam olduğunu, büyük bir titizlikle her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Çocukların uyumu için hazırlanan çalışmalara değinen Selçuk, "Çocuklarımızın ruh sağlığı açısından rahat edebilmesi için okulda olmasını istiyoruz. Niye istiyoruz? 1. sınıf, çocuklarımızın öğretmeniyle, okuluyla ilk tanıştığı, sıraya oturduğu bir dönem. Çocuklarımızın bu dönemi sükunet içerisinde, belirli bir uyuma hazırlık içerisinde görmesini istiyoruz. O sebeple bütün öğrencilerimizin velilerinin okulda öğretmenleriyle görüşmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Yüz yüze eğitime gelmeyen velilere de öğretmenlerden randevu alarak görüşmeye gitme tavsiyesinde bulunan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokul 1'inci sınıf için birinci derecede önemsediğimiz şey akademik içerik değil. Akademik içeriği her halükarda tamamlarız. Çok sayıda ulusal ve uluslararası proje yaptık geçmişte. Bu projelerde gördük ki belirli bir yaşa gelen çocuklar geçmişteki tüm öğrenme eksikliklerini gerekli ortam hazırlanırsa giderebiliyor.

Burada bir problem yok ama çocukla öğretmen arasındaki duygusal bağ olmazsa, çocukla öğretmen arasındaki manevi bağ kurulmazsa işte o zaman biz sıkıntı, kayıp yaşıyoruz. Öğretmenle çocuğumuz arasındaki bağ kurulmalı ve çocuk okulla ilişkisini sağlam atmalı. Onun üzerine inşa etmeli."

Selçuk, ders kitaplarının da okullara gittiğini anımsattı.

- Okul yöneticisine SMS'le anlık bilgi verecek yazılım oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından velilerin Instagram üzerinden sorularını yanıtladı. Yüz yüze eğitime ilişkin sorular üzerine, Sağlık Bakanlığı ile HES uygulamasına ilişkin özel bir yazılım hazırlandığını, HES kodlarını dikkate alarak okulda bir kişide sağlık problemi olduğunda sistemin otomatik olarak okul yöneticilerinin telefonuna SMS olarak bilgi geleceğini bildirdi.

Selçuk, bu yazılım sayesinde tedbir almanın kolaylaşacağının altını çizdi.

Bir başka soru üzerine Selçuk, "Öğrencilerimize maske verilecek. Velilerimiz elbette çocukları evden maske ile gönderecek, belki yedek maske de koymak isteyebilirsiniz, koyabilirsiniz ama biz okullarımızda da öğrencilerimize, bütün çalışanlarımıza, görevlilerimize, öğretmenlerimize maske vereceğiz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok." açıklamasında bulundu.

Selçuk, sınıflarda sosyal mesafe için de önlemlerin alındığını, mevcudun yarıya indirildiğini anımsatarak, okullarda alınan önlemler, öğretmenlerin bu işi nasıl sahiplendiği görüldükçe velilerin de kaygısının azalacağını, güvenlerinin gelişeceğini dile getirdi.

- Veliler için çalıştırma-alıştırma-etkinlik kitabı verilecek

Bakan Selçuk, uyum eğitimlerine ne yapılacağına ilişkin soruya karşılık, bununla ilgili çocukların kaygılarını gidermeye yönelik bir rehber hazırlandığını, gerekli alt yapının oluşturulduğunu, psikolojik danışmanların hazır olduğunu ifade etti.

Oyunlarla eğlenceli bir şekilde çocukların rahatlaması, sakinleşmesini hedefleyen bir uyum programının oluşturulduğuna dikkati çeker Selçuk, "Biz bu sene ilkokuldaki öğrencilerimize sadece ders kitabı vermeyeceğiz. Şu anda çalışmalar sürüyor, çok kısa bir zaman içerisinde velilerimizin çalıştırma-alıştırma-etkinlik kitabı şeklinde ikinci bir kitapla da çocuklarına destek olmaları, yardımcı olmaları mümkün olacak. Ders kitabının dışında ilk kez böyle bir kaynağı sunuyor olmak da bizim açımızdan çok rahatlatıcı bir uygulama." şeklinde konuştu.

EBA'nın teknik altyapısının da 27 kat güçlendirildiğini ve daha da güçlendireceklerini belirten Selçuk, diğer kademelerin ne zaman açılacağı soruları üzerine, bu sürecin kontrollü ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Selçuk, "Ne zaman açacağız? Bize 'risk azalmıştır, şu sınıfları da açabilirsiniz' denildiği zaman biz bu konuyu değerlendireceğiz." şeklinde konuştu. Selçuk, mart ayında eğitimi yarıda kalan ve bu yıl ikinci sınıfa başlayan öğrencilerin velilerine de okullarda randevu alarak öğretmenleriyle görüşme, okullardan rehberlik desteği alma, okullarla teması bırakmama önerisinde bulundu.

- "Eğer siz kaygılanırsanız çocuklarınız çok daha fazla kaygılanır"

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Velilerimizden Ziya Öğretmen olarak özel bir istirhamım var; eğer siz kaygılanırsanız çocuklarınız çok daha fazla kaygılanır. Lütfen çocuklarımızın yanında bu kaygılarınızı eşinizle, arkadaşınızla çok paylaşmayın. Onlar yokken elbette konuşursunuz ama salgının ayrıntıları, teknik detayları konusunda çocuklarınızın çok bilgi sahibi olması gerekmiyor. Onlar sadece şunu bilsinler, anne-baba olarak bu işin peşindeyiz, gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, devlet her gün, her saat, her dakika her türlü tedbirin alınması konusunda büyük bir gayret içerisinde. Biz bunu büyük bir adanmışlıkla yürütmeye çalışıyoruz. Bunu bilsinler."

- "Lütfen okulun, sınıfların içine girmeyin"

Bakan Selçuk, yarın başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin olarak da velilerden şu sözlerle ricada bulundu:

"Lütfen okulun, sınıfların içine girmeyiniz. Bu çok önemli. Bizim çok sakin, rahat bir başlangıca ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin riske girmesini istemiyoruz. Kontrollü ortamda kontrollü iş yapmak istiyoruz. Ama tüm velilerimiz sınıflara gelirse, okulun içine dolarlarsa o kontrolü istediğimiz şekilde yapamayız. Bu nedenle lütfen okul bahçesinin dışında bekleyin. Bilin ki bu işin görevlisiyiz, bu işin peşindeyiz. İyi hazırlandık ve her türlü probleminizde yanınızdayız."