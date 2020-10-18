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Ağrı'da 36 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

Ağrı'da Eleşkirt, Tutak ilçe belediyeleri ve belde belediyelerinde meclis üyeliği yapan 36 kişi AK Parti'ye geçti. Meclis üyelerinin rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki törenle taktı.
 18 Ekim 2020 15:38
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Ağrı'da 36 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Eleşkirt ilçesi spor salonunda düzenlenen törene katıldı. AK Parti'ye geçen 36 meclis üyesinin rozetlerini takan Özhaseki, konuşmasında FETÖ terör örgütüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 60 yıl önce yapılanarak insanların kanına giren FETÖ'nün gerçek yüzünün 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını söyledi. Özhaseki, "FETÖ, yaklaşık 60 yıl önce yapılanarak birçok insanın kanına girdi. Yıllar içerisinde CIA ve MOSSAD'ın aklıyla bir yerlere kadar gelmişler. Bu, köyden çıkmış bir mollanın aklıyla kurulmuş bir teşkilat değil. Halen İçişleri Bakanlığı bunları çözmeye çalışıyor. Halen dijital belgelerdeki o sırlı ve gizli saklı belgeler daha yeni yeni çözülüyor. Fakir fukaranın çocuklarını almışlar, zenginlerin parasını almışlar, sonra bunları bizim inandığımız şekilde Kur'an ve sünnet Müslümanlığından koparmışlar. FETÖ denen zalim ve şizofren, kerametler üzerine bir din icat etmiş. Kardeşlerim, bizler Müslümanız, bizim için kutsal değer Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar değişmez ve değişmemiştir. FETÖ'nün yeni bir din uydurması var. Orada hırsızlık serbest, üniversite sorularını çalıp fakir fukaranın çocuğunun işe girmesine mani oluyorlar. Şantaj, tehdit, rüşvet serbest. Gözetleme ve insanları röntgenleme serbest" diye konuştu.

Ülke topraklarında fitne odaklarının bitmediğini ifade eden Özhaseki, ABD'nin DEAŞ'ı bahane ederek bölgede faaliyet gösterdiğini belirtti. Özhaseki, "DEAŞ'ı kendileri çıkardılar. Bunlar proje örgüt, İslami bir tarafı yok. Onu bahane ederek kendileri geldiler oraya oturdular. Bu ülkenin de ne yazık ki topraklarında böyle fitne odakları bitmek bilmiyor. Bunların karşısında doğrusu hepimize düşen uyanık olmak. Bunlara prim vermemek. Ne varsa birbirimizde var. Ne yaparsak birbirimize yaparız. Eğer düşersem, ayağım acırsa bana siz üzülürsünüz, coni üzülmez. Sizin başınıza bir iş gelirse, emin olun ben oturur ağlarım, coni ağlamaz" dedi.

DHA
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