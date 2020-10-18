Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

DİLENCİ KILIĞINA GİRDİ, 1 SAATTE 250 LİRA KAZANDI Bursa'da dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu, farkındalık oluşturmak için dilendi. Vatandaşlardan para isteyen tiyatrocu, daha sonra onlara uyarılarda bulundu. İnegöl Belediyesi olarak dilenciliğe farkındalık oluşturmak isteyen tiyatro oyuncusu, dilenci kılığına girerek sokak sokak dilendi. Vatandaşlardan 'Allah rızası için bir yemek parası' diyerek duygularını sömüren tiyatrocu, para veren kişileri ise daha sonra geri çağırıp kendini tanıttı. Aldığı parayı geri veren tiyatrocu, dilenen hiç bir kimseye para verilmemesini istedi. Maalesef insanların duygularının sömürüldüğünü belirten tiyatrocu, devletin, belediyelerin yardıma muhtaç olan insanlara gereken yardımı yaptığını söyledi.