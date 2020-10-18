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Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
 18 Ekim 2020 17:38
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Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir. Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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