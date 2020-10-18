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Hamsi cep yakıyor

Karadeniz'de de yeni av sezonda palamutta yaşanan bolluk sevdirirken, Sinop'ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlarda da baş köşeyi aldı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, kilosu 30 liradan satılmaya başladı.
 18 Ekim 2020 22:14
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Hamsi cep yakıyor

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı.

Palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin avlanması balıkçı ve vatandaşı sevindirdi.

Sinop'ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, hayli rağbet görürünce, palamut fiyatları da 15 liraya kadar düştü. Karadeniz'in incisi hamsinin kilosu 30 liradan satılmaya başladı.

Palamudun son demlerini yaşadığını ve artık tezgahların hamsiye kalacağını ifade eden balıkçı İsmail Değer, "Palamutlar bitmek üzere, artık hamsi çıkmaya başlıyor. Hamsiler, Karadeniz Ereğli'den çıkmaya başladı, iri ve güzeller, inşallah bereketli olmasını diliyoruz. 5-6 liraya sattığımız palamutlar geri geldi, iri palamutları ise 15 liradan satıyoruz. Hamsi şu an 30 lira ve gerçekten çok pahalı, biz de 2 kasa kadar alabildik. Vatandaşlara, atıştırmalık olsun diye aldık. Talep çok fazla yok, 30 lirayı duyan herkesin cebi yanık, bizim de bağrımız yanık, inşallah hayırlısı olur" dedi.
DHA
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