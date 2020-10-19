19 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
|19 Ekim 2020 00:01
|+Aa- Yazdır
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.
(Bakü)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
19 Ekim 2020 00:17
|Adil Gür: Ben öyle bir şey söylemedim
19 Ekim 2020 00:04
|CHP'li başkan 'makam araçlarımızı satalım' dedi, destek veren olmadı
19 Ekim 2020 00:02
|Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik telefonu:
18 Ekim 2020 23:44
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'üniversiteler açılacak mı?' sorusuna cevap
18 Ekim 2020 23:28
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
18 Ekim 2020 22:09
|Sağlık Bakanlığından 'sahte telefon uygulaması' uyarısı
18 Ekim 2020 21:56
|Sağlık Bakanından Menzil tarikatı cevabı
18 Ekim 2020 21:37
|Adil Gür, Kıbrıs seçimleri için iddiaya girmişti
18 Ekim 2020 21:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
18 Ekim 2020 20:17