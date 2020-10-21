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Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personelin alımı hakkında düzenlemeler içeren yönetmelikte değişiklik yaptı!
 21 Ekim 2020 12:09
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Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajanslarında istihdam ettiği personele dair hususları düzenleyen "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği"nde 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bir takım değişiklik yaptı.
Memurlar.Net
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