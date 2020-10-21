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Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personelin alımı hakkında düzenlemeler içeren yönetmelikte değişiklik yaptı!
|21 Ekim 2020 12:09
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajanslarında istihdam ettiği personele dair hususları düzenleyen "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği"nde 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de bir takım değişiklik yaptı.
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