Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçilerin sevk, idare ve özlük işlemlerinden sorumlu olan birimi değiştirdi. İllere gönderilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı

1) İllerle yapılan görüşmelerden alınan geri bildirimler ve çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmalarının değerlendirilmesi neticesinde sorumluluk bölgelerindeki halkla daha yakın diyalog kurmaları ve görevlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla; ilgi yazımızın 5 inci maddesi (a) fıkrasında "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sevk ve idaresinden Büyükşehirlerimizde ve Dış İlçelerimizde Devriye Ekipler Amirliği, diğer illerimizde Ekipler Amirliği sorumlu olacaktır." talimatından sarfınazar edilerek çarşı ve mahalle bekçileri polis merkez amirliklerinde görevlendirilerek sevk, idare ve özlük işlemleri yalnızca polis merkezi amirliklerince yapılacaktır.

2) Suçun önlenmesinde önemli bir yeri olan yaya devriye uygulamasının gerçekleştirilmesi ve toplumun güvenlik algısına olumlu katkı yapması amacıyla çarşı ve mahalle bekçilerinin gece ve yaya devriye olarak görevlendirilmesine devam edilecektir. Haftalık çalışma süreleri 40 saat olarak düzenlenecek ancak emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda çalışma sürelerinin 40 saati aşması halinde en az haftada bir gün istirahat verilecektir. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süresi ve saatler dışında görevlendirilmeyecektir.