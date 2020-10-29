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Bu ilde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Vaka artışları ile ilgili değerlendirmede bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Düzce'de maalesef artış söz konusu. Bunu atlatacağız yalnız hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez" şeklinde konuştu.
 29 Ekim 2020 19:41
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Bu ilde vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Vaka artışları ile ilgili değerlendirmede bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Düzce'de maalesef artış söz konusu. Bunu atlatacağız yalnız hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez" şeklinde konuştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Covid-19 vaka sayısında yüzde 99 oranındaki artışın vatandaşların sağduyusu ve kurallara uymasıyla atlatılabileceğini söyledi. Son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getiren Vali Atay, bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

"Düzce'de maalesef artış söz konusu. Ama biz bunu atlatabiliriz" diyen Vali Atay konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun tek çaresi vatandaşımızın şimdiye kadar gösterdiği duyarlılığa devam etmesi gerekiyor. Biraz vatandaşlarımızda artık bıkkınlık mı başka bir şey mi bilmiyoruz ama buna yer vermemeliyiz. Kesinlikle bu bıkkınlığa müsaade etmemeliyiz. Bu rahatlamaya son verip yine mesafeli, artı maskeye ve temizliğe dikkat ederek bu hayatı sürdürmeliyiz. Kurallara uyarsak ben bunun çok büyük sıkıntılara yol açacağını zannetmiyorum. Buradan vatandaşlarımıza, toplu alanlardan, insanların çok aşırı kalabalık olduğu yerlerden lütfen uzak dursunlar. Bunu kendileri ve aileleri için çok önemli bir neden olarak görsünler. Kalabalık bir mekana girmeden birkaç kez düşünsünler. Biz buraya girdiğimizde bu hastalığı kapabilir miyiz diye düşünsünler. İstemeden, görmeden, bilmeden hastalanan arkadaşlarımız vardır aramızda. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Biraz duyarlılığa daha ihtiyaç var. Her yerde böyle artışlar söz konusu. Ama bu yürütemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz durumda değil."

"Pozitif vakaların markete, bakkala gitmesi kabul edilemez"

Vali Atay, korona virüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sık sık toplantılar yapıyoruz, herkesin fikirlerini alıyoruz. Ama şuna da emin olun, vatandaşlarımız şunu düşünecek, karşımızdaki insanların sayısı belli. Biz kamu görevlileri olarak bu işi üstleniyoruz hep beraber. Vatandaş burada biraz dikkat edecek, bize yardımcı olacak. Hepsi bu kadar. Biz sağlık çalışanlarımız, kolluk güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, öğretmenlerimiz, imamlarımız tüm çalışanlarımız, herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Şu an herkesi görevlendirdik. Burada önemli olan şu. Vatandaşın biraz daha dikkat etmesi, biraz daha duyarlı olması. Vatandaş bunu yaparken de toplumu da düşünecek, kendini de düşünecek. Kendi çocuğunu, annesini, babasını. Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunu hiç kimse kabullenmez. Bu hoş görülecek bir şey değil. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz. Anında her türlü ihtiyaçlarını karşılarız. Buradan bir çağrım da, kalabalık ailelerde Korona virüs olan arkadaşlarımız varsa lütfen bize başvursunlar. Bir telefonla başvursunlar, biz onların her türlü ihtiyaçlarını da gideririz, bakımlarını da üstleniriz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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