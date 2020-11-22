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TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?

Sosyal medyada ekonomiye dair tespitleriyle bilinen Nejat Özonay TOGG bugün piyasada olsa, en düşük fiyatının 44 bin dolar, güncel fiyatla 336 bin TL olabileceğini belirtti.
 22 Kasım 2020 00:01
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TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?

Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'un 2020 yılında yollarda olacağı belirtildi. En çok merak edilen ise fiyatının ne olacağı.

Sosyal medyada ekonomiye dair tespitleriyle bilinen Nejat Özonay diğer ülkelerdeki elektrik araçların menzil ve fiyatları üzerinden bir analiz yaptı.

Elektrikli araçların menzil ve maliyet bilgisinin yer aldığı bir tablo paylaşan Özonay şunları söyledi:

"Türkiye'nin elektrikli aracı TOGG'un planlanan menzili 500+km...
Günümüzde çok sayıda elektrikli araç arasında 500km menzili aşan sadece Tesla'nın bir kaç modeli var. TOGG'un yollara düşeceği 2022 yılına kadar sektör daha da gelişecek, gene de, iyi bir performans gibi görünüyor.
Mevcut elektrikli araçların menzile kıyasla en ucuz olanı, 87.82USD/km.
Burada yola çıkar en ucuz maliyet üzerinden gidersek, TOGG 44,000USD olur.. Güncel kurla 336,000TL..
Kıyasladığımız araç ABD fiyatı, bizdeki vergilerin negatif etki oluşturmayacağı varsayımıyla.." .
Memurlar.Net
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