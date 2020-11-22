3 kitabın, muzır neşriyat kapsamında olduğuna karar verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Heinz JANISCH tarafından yazılan, Helga BANSCH tarafından resimlenen ve Dürrin TUNÇ tarafından Türkçeye çevrilen, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık tarafından 1. Baskısı Şubat 2017'de, 2. Baskısı Şubat 2019'da yapılan "BAZI GÜNLER" isimli kitabın Kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur. 9488/1/1-1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Christine NÖSTLİNGER tarafından yazılan ve Suzan GERİDÖNMEZ tarafından Türkçeye çevrilen, Günışığı Kitaplığı Yayıncılık tarafından ilk baskısı Mart 2011'de, 7. Baskısı Mart 2020'de yapılan "EVDE VE UZAKTA" isimli kitabın Kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur. 9488/2/1-1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Francesca CAVALLO ve Elena FAVILLI tarafından yazılan, Deniz ÖZTOK tarafından Türkçeye çevrilen, Hep Kitap - TEAS Yayıncılık A.Ş. tarafından Şubat 2018'de basımı yapılan "ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER 2" isimli kitabın Kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur. 9488/3/1-1



Muzır neşriyat kapsamındaki eserler hakkında ne yapılıyor?

Muzır neşriyat kapsamındaki eser sahipleri, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorundadırlar.

Bu suretle damgalanan eserler;

a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin ismi ile "Küçüklere zararlıdır" ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.