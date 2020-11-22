1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek
 22 Kasım 2020 11:08
+Aa- Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta 24 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanarak, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Geçen haftaki müzakerelerde teklifin 24 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmişti.

Teklife göre, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tanımı eklenecek.

TEİAŞ, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapacak, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere cezai şart ve diğer yaptırımları uygulayacak.

MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.

İdare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının belirlenmesinde usulsüzlük veya kaçak kullanım tespiti halinde 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine, bir önceki yılda kullandığı su miktarının karşılığının 2 katı oranında idari para cezası verilebilecek.

Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, EPDK de dahil olmak üzere bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kurum ve kuruluşlara kısmen veya tamamen yetki devretmek suretiyle yaptırabilecek.

Fiyat eşitleme mekanizması içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alacak ve fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2025'e kadar uygulanacak.

- Bütçenin komisyon süreci tamamlanıyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2021 yılı bütçesi üzerindeki mesai bu hafta tamamlanacak. Komisyon aşaması tamamlanan bütçe, daha sonra TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin de görüşüleceği komisyonda Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de oylanacak.

Komisyonun bu haftaki gündemi şöyle:

"23 Kasım Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu

24 Kasım Salı: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

26 Kasım Perşembe: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

27 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı."

KİT Komisyonu denetimlerine bu hafta da devam edecek. Komisyon, salı günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün, çarşamba günü TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Komisyonda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair 4 kanun teklifi ele alınacak.

Komisyonda ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Azınlık Vakıfları" konulu sunum yapacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor
22 Kasım 2020 07:30		 İzmir'de yargısal süreçlerde hak kaybı olmaması için çalışma yapılacak
04 Kasım 2020 16:40
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
01 Kasım 2020 11:06		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
18 Ekim 2020 11:43
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
17 Ekim 2020 08:55		 Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi uzatıldı
07 Ekim 2020 19:42
Meclis, sert tartışmalarla kapandı
29 Temmuz 2020 10:58		 Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
29 Temmuz 2020 07:21
TBMM, sosyal medya düzenlemesi sonrası tatile giriyor
28 Temmuz 2020 17:50		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
26 Temmuz 2020 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz13:05 - Enkaz altından çıkarılan genç futbolcunun yaşam mücadelesi sürüyor13:02 - Bu şehirde konut ve arsa fiyatları fırladı12:54 - Otoparklarda TOGG için de yer ayrılacak12:45 - 80 derece kolonya diye aldı, limon suyu çıktı12:38 - Bu bölgede 5 ilde kar bekleniyor
12:36 - Polis KPSS adaylarını sınava yetiştirebilmek için seferber oldu12:33 - KPSS Ortaöğretim sona erdi... Sonuçlar 24 Aralık'ta açıklanacak12:25 - KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz12:23 - Torunlarına yaptığı ahşap çocuk evleri için Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor12:12 - Bakan Mustafa Varank, Milli Turbojet Motoru'nu test etti12:09 - Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden 'tedbirlere uyun' çağrısı
11:59 - Saati yanlış anlayınca sınava giremediler11:52 - Malatya'da anne ile oğlu 1 saat arayla kalp krizinden öldü11:48 - İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı11:45 - Otobüsün camından direk girdi, şoförü ölümden kıl payı kurtuldu11:38 - 5 ay önce atandığı köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü
11:30 - Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TOGG, bugün piyasada olsa fiyatı ne olur?
KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
Yükseliş trendi bitti! Otomobil fiyatları düşecek
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Çip taktırana bitcoin: Vücut ısısından para kazanacağız
Hakim duyduklarına inanamadı! O sözlere 2 yıl istendi
Bakıcı mı öğretmen mi tartışması büyüyor
Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
Suudi Arabistan'tan şaşırtan Türkiye çıkışı
Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
defter tasdik ücreti 1
Çekirdek enflasyon 1
franchise 1
boykot 1
yanan evini maskesiz izleyip 900 lira ceza kesilen adam 2
holding 1
Borç stoku 1
dedemin insanları 1
patent 1
altın günlerinin yasaklanması 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam