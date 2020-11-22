'Ak Parti döneminde 354 bin, İmamoğlu döneminde ise sıfır'

İBB Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, Ak Parti döneminde 5 yılda 354 bin konut dönüşümü sağlanırken, Ekrem İmamoğlu döneminde hiç konut dönüşümü yapılamadığını açıkladı.

Göksu ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm bütçesini 2019 yılına göre 6 kat küçülttüğüne dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesindeki sözlerini unuttuğunu söyleyen Gökse "26 Eylül 2019 tarihindeki Silivri depreminden sonra da bu kürsüde 1 yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğini belirtmiştiniz. Hiçbir şey yapamadınız" dedi.

İBB Ak Parti Grup Başkanvekili Göksu ayrıca İBB'nin 29 milyarlık 2021 yılı bütçesinde, kentsel dönüşüme257 milyon TL ayırdığını, Ak Parti döneminde ise 2018 yılında 1 milyar 13 milyon TL bütçe ayrıldığını söyledi.

İstanbulda her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğinin sözünü veren ancak bugüne kadar bir tane bile dönüştürmeyen İBB Başkanı, bununla birlikte 2021 yılı için İstanbulun kentsel dönüşüm bütçesini de 6 kat küçülttü.



İşte İstanbul için asıl felaket budur... pic.twitter.com/sxfQJx7VGY Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) November 22, 2020