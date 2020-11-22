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Ankaralı kuaför müşterilerini HES koduyla kabul ediyor

Ankara'da kuaför Ömer Batur Vural:- "HES uygulamasıyla müşterimizin hastalık geçirip geçirmediğini, güncel sağlık durumunu gözlemleyebiliyoruz. Müşterilerimiz de kendilerini güvende hissettiğinden uygulamayla ilgili tepkiler de olumlu oluyor"
 22 Kasım 2020 15:11
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Ankaralı kuaför müşterilerini HES koduyla kabul ediyor

Ankara'da kuaför Ömer Batur Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşterilerini HES koduyla kuaför salonuna kabul ediyor.

Günlük hayatın birçok noktasında zorunlu hale getirilen HES kodu, özellikle vatandaşların toplu olarak yer aldığı alanlarda hayati önem taşıyor.

Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet üzerinden QR Kod okuyucu veya cep telefonundan gönderilen kısa mesajla alınan HES kodu, virüsün bulaşma riskine karşı tedbir alınmasını kolaylaştırıyor.

Ankara'da kadın kuaförü Ömer Batur Vural, salona gelen müşterilerinden HES kodu talebinde bulunuyor.

Vural, bu sayede hem kendisi ve çalışanlarını hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. HES koduna bakarak müşterilerin risk durumlarını kontrol eden Vural, risk taşımayan müşterilerine kuaförlük hizmeti sunuyor.

Ankara'da kendisinin ve bir meslektaşının daha bu yönteme başvurduğunu belirten Vural, tüm meslektaşlarını aynı uygulamayı başlatmaya davet etti.

Müşterilerinin sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu, genelde olumlu tepkiler aldığını ifade eden Vural, "İnsanların hasta veya temaslı olup olmadığını biz de müşterilerimiz de bilemiyoruz. HES uygulamasıyla müşterimizin hastalık geçirip geçirmediğini, güncel sağlık durumunu gözlemleyebiliyoruz. Müşterilerimiz kendilerini güvende hissettiğinden uygulamayla ilgili tepkileri de olumlu oluyor." dedi.

Olumsuz tepki gösterenlerle de karşılaştığını aktaran Vural, bazı müşterilerin hastalıklarını gizlemek ve açığa çıkmamak için uygulamaya tepki gösterdiğini, kod kontrolünü kabul etmeyenlerin işletmeye alınmadığını dile getirdi.

Vural, hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığını ve ailelerini korumak için uygulamaya destek verilmesini istedi.

- Sağlık çalışanı müşterilerden uygulamaya destek

Sağlık çalışanı olan kuaför müşterisi Şule Turgut, salgın sürecinde bu uygulamanın gerekli ve yerinde olduğunu söyleyerek, "Kuaförümüz bizim sağlığımızı düşünmüş. Tüm kuaförlerin benzer şekilde bu uygulamaya geçmesini diliyorum. Dünya ve ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, herkesin böyle önlemler alması hepimizin yararına." diye konuştu.

Müşterilerden Nuray Eser de sağlık çalışanı olduğunu belirterek, hizmet aldığı sırada kendini güvende hissettiğini dile getirdi. Eser, vatandaşların alışveriş yaptığı, gün içinde sık ziyaret ettiği işletmelerde de benzer uygulamaya geçilmesini önerdi.

Anadolu Ajansı
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