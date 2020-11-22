'Trakya'nın incisi' Kıyıköy 150 yabancı genci misafir edecek
|22 Kasım 2020 19:17
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Kıyıköy Doğa Sporları Kulübü Derneği (KIYIDOSK) Başkanı Oktay Yatkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları "obezite" ve "ekoturizm" projelerinin Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliğince kabul edildiğini söyledi.
Projeler kapsamında Kıyıköy'den 80 kişinin yurt dışına gitme imkanı bulacağını ifade eden Yatkın, yabancı ülkelerden de 13-30 yaş arasında 150 kişinin beldeye geleceğini dile getirdi.
Yatkın, ikisi koordinatörlük 22 projenin içerisinde yer aldıklarını belirterek, "Başta Kıyıköylü gençler olmak üzere 80 genci yurt dışına göndereceğiz, 150 yabancı genci ise 3 ay Kıyıköy'de misafir edeceğiz. Trakya'nın incisi Kıyıköy'ün ismini Avrupa'da da en iyi şekilde temsil etmeyi ve aynı zamanda beldemizi yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce başta Kıyıköy olmak üzere toplum yararına faaliyette bulunmak, gençliğe yol göstermek, yeni eğitim ve gelişim fırsatları yaratmak için yola çıktıklarını anlatan Yatkın, "Çalışmalarımıza Kıyıköy'ün ve bölgemizin sorunlarını, insanların ihtiyaçlarını belirlemekle başladık. Çünkü biz sadece kağıt üstünde bir dernek değil, toplum içinde, toplum için bir kurum olmak istedik." ifadelerini kullandı.
Yatkın, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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