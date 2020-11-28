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27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.
 28 Kasım 2020 15:46
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27. Dönem POMEM duyurusu yayımlandı... 8 bin polis alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

Memurlar.Net
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