Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu
|06 Aralık 2020 18:14
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Suudi Arabistan'ın El-Jawf eyaletine bağlı Sakaka kentinde dün yerel saatle 19.00 sularında 75 kilometre hızla kasırga vurdu. Ülke tarihinde meydana gelen en şiddetli kasırga olduğu belirtilirken, kentte bir çok ev ve aracın zarar gördüğü ifade edildi. Meydana gelen kasırgada görüş mesafesinin 0'a indiği kaydedildi. Kassim Üniversitesi coğrafya profesörü Dr. Abdullah El-Misnad konuyla ilgili yaptığı açıklamda, kasırganın boyutunun bugüne kadarki en büyük doğa olayı olduğunu dile getirdi. El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını dile getirildi. Kasırga anları ise, kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.
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