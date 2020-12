Vitaminlerin fazla kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Vücudun düzgün işlev göstermesi ve hastalıklarla mücadele edebilmesi için gerekli olan vitaminlere, koronavirüsle birlikte talep arttı. Bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle önerilen bazı vitamin takviyelerini bulmak da güçleşti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, doktor onayı olmadan ya da vücudun ihtiyacı olmadığı dönemlerde vitaminlerin kullanılmasının ciddi yan etkilere neden olduğunu dile getirdi. Koran, ?Tablet olarak kullanılan vitaminlerin fazlalığı toksik etki yaratıyor. Sebze meyveden aldığımız vitaminlerin böyle bir etkisi söz konusu değil. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar vitaminleri çok dikkatli kullanmalı. Fazla vitamin kullanımı; akciğer kanserine yatkınlık yapabilir, damar tıkanıklığı riskini artırabilir? diye konuştu.

"A VİTAMİNİ FAZLALIĞI AKCİĞER KANSERİNE YATKINLIK YAPABİLİR"

Özellikle yağda eriyen vitamin grubunda olan A, D, K ve E vitaminlerinin vücutta biriktiğine dikkat çeken Koran, ?Bunların fazlası vücutta kalır. A vitamini biriktiği zaman karaciğere toksik etki yapabilir, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde düşüklere neden olabilir. Akciğer kanserine yatkınlık yaptığına dair de çalışmalar var? ifadelerini kullandı.

"BÖBREK TAŞI YAPABİLİR"

D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini ancak fazlasının kalsiyum miktarını artırdığını söyleyen Koran, ?D vitamini tükettiğimizde vücuttaki kalsiyum miktarı artınca böbrekler başta olmak üzere, organlarımızda taşlar meydana gelebiliyor. Damarların etrafında da kalsiyum birikereksertleşmeler meydana gelebiliyor? dedi.

Koran, ?K ve E vitamini de fazla tüketildiğinde kanda yoğunlaşma meydana getiriyor. Bu da koroner arter hastalığı gibi damar hastalığı olanlarda damar tıkanıklığı riskini artırıyor? ifadelerini kullandı.

"C VİTAMİNİ 50-75 MİLİGRAM TÜKETİLMELİ"

Özellikle C vitamininin bu dönemde çok fazla kullanıldığını vurgulayan Koran, ?C vitamini normal şartlarda günlük 50 ile 75 miligram kadar tüketilmelidir. Bu da 1 portakal ya da 4-5 mandalinaya denk gelen bir miktar. Patatesten tutun, domatese kadar her şeyde C vitamini olduğu için dışarıdan almaya ihtiyacımız yok. Kırmızı biberde de çok yoğun C vitamini mevcut. Fazla tüketimi toksik etkilere neden olabilir, ishal yapabilir, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabiliyor. Bu yüzden C vitamini çok fazla tüketmemekte fayda var. Düzenli bir vitamin kullanıyorsanız ve bu süreç esnasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, ishal, kabızlık, halsizlik durumunuz varsa kullandığınız vitaminleri mutlaka gözden geçirmeniz lazım. Muhtemelen bir vitamin fazlalığı söz konusudur? diye konuştu.

KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİ OLANLAR DİKKAT!

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaların vitamin kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Koran, sözlerine şöyle devam etti:

?Hastasınız, ateşiniz var, bir enfeksiyon durumunuz söz konusu ya da stresli bir haftaya girdiniz, yoğun tempolu spor aktivitesi yapıyorsunuz; destek gerekebilir ancak onun dışında kesinlikle vitamin desteğini hekim onayı olmadan kullanmayın. Vitamin eksikliği söz konusuysa her yaşta kullanılabilir. Onun dışında mevsimine uygun dengeli beslendiğimiz zaman tüm vitamin ve mineralleri yeterli miktarda almış olacağız.?

"KEKİK YAĞINI UYGUN KOŞULLARDA SAKLAYIN"

Koronavirüse ve diğer viral enfeksiyonlara karşı kekik yağının korucu etkisi olduğuna vurgu yapan Koran, ?Kekik yağı da dahil olmak üzere birçok bitkisel yağları da mutlaka doktor kontrolünde kullanmak gerek. Bunların saklanma koşullarını da dikkate almak gerekiyor. Çok nemli ve sıcak ortamda ya da çok koku olan ortamlarda kullandığımız zaman bunlar içerisindeki toksik maddeler de ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda az kullanmamız lazım. Kekik yağını sıcak suda kullanmak daha etkilidir çünkü kokusuyla da bize faydalı olacaktır. Sıcak içeceğinize birkaç damla dökebilirsiniz. Salatalara da kullanılabilir?dedi.

"KORONAVİRÜSE KARŞI YEŞİL ÇAY VE BİTTER ÇİKOLATA TÜKETİLEBİLİR"

Yeşil çay ve bitter çikolatanın koronavirüse karşı koruyucu olduğunun araştırmalarla kanıtlandığını hatırlatan Koran, sözlerini şöyle tamamladı:

?Yeşil çay ve bitter çikolatanın koronavirüse karşı koruyucu olduğu, hastalık döneminde de tüketilmesinin faydalı olduğuna dair çalışmalar mevcut. Bunları tüketirken içerisine çok fazla ek madde koymamak gerekiyor. Yeşil çayın da saklama koşulları çok önemli. Vatandaşlar bitter çikolata ve yeşilçaya birden ağırlık vermesinler çünkü bunun da ayrı zararları olabilir. Sabah akşam birer bardak yeşil çay tüketmek, 20-30 gram bitter çikolata tüketmekte fayda var. Yeşil çay idrar sökücüdür. Böbrek rahatsızlığı olanların dikkatli kullanması gerekmektedir. Yeşil çayla birlikte muhakkak su da tüketilmelidir. İdrar söktürücü etkisi vücutta kuruluk yapabiliyor. En ideal kullanımı yemeklerden 1 saat sonradır.?