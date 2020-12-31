Liseli Hanife Büşra'nın başına yorgun mermi isabet etti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde alış verişten dönen lise son sınıf öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) kafasına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Konyar yoğun bakıma alındı.

Olay, Erbaa ilçe merkezinde Hükümet Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İbrahim ve Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Hanife Büşra Konyar, alış veriş için evden çıktı. İşini bitirdikten sonhra eve dönen Konyar yürürken aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede talihsiz kızın kafasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Durumu ağır olan Konyar, ilk tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesine sevk gönderildi. Konyar'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

'BUNU ATAN HANGİ VİCDANLA YAŞAYACAK'

Olayın sorumlusunun bir an önce bulunmasını istediklerini belirten Hanife Büşra Konyar'ın amcası Şaban Konyar, "Markete giriyor ve çıktıktan sonra çarşı merkezine doğru gelirken kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Olduğu yerde bayılınca ambulans çağırıyorlar. Önce bayıldı sanmışlar. Hastanede çekilen tomografide kafasına yorgun mermi isabet ettiği görülüyor. Oradan ambulansla buraya sevk edildi. Şu anda durumu kritik. Bu yapılanların artık son bulmasını istiyoruz. Yazık günah, kızımız 17 yaşında. Suçluların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bunu atan hangi vicdanla yaşayacak. Teslim olsun her kim ise. Bu olayların bir daha ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.