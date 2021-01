Karaman'ın incisi Ermenek

Ermenek, Karaman ilinin güneybatı köşesinde bulunan tarihte birçok devletin etkisi altına girmiş ve hepsinde de önemli roller oynamış bir yer olmuş. Daha önce Konya ve Adana illerine bağlanmış fakat son olarak Karaman iline bağlanmış. Şehir tarihin birçok dönemin yer aldığı için buradaki kültür ve tarih birikimi de bir o kadar artmış. Genel olarak eğitim ve görgü seviyesi yüksek kişilerden oluşan Ermenek, yüksek bir tepenin üzerindeki kaya yerleşimi olarak başlamış hayatına. Bugün ise hemen aynı şehrin dibinde yaşamını devam ettirmekte. Önceleri Göksu nehrinin çağladığı vadide baraj yapımı sonrasında büyük bir baraj gölü ortaya çıkmış. Şehrin manzarasına güzellik katan baraj aynı zamanda çevre noktalarında tarımına katkı sağlamış. Anlat anlat bitirelemeyecek olan Ermenek gezimizi sizlerle paylaşmaya başlayalım.

KISA BİR ERMENEK TARİHİ

Ermenek tarihini anlatmak ayrı bir makale konusu olsa da Ermenek'i tarihinden bağımsız anlatamayız. O sebeple kısa bir Ermenek tarihi anlatırsak şehri daha iyi tanıyabileceğiniz kanaatindeyiz.

Tarihte Hititler ve Asurlular dönemine giden Ermenek tarihi asıl yükselişini Makedonlar ve Roma dönemlerinde yaşamış. Şehri fetheden Romalı komutan Germanicus şehre kendi adını verdikten sonra burası Germanikopolis olarak anılmaya başlamış. Roma hakimiyetinde ticaret noktası ve garnizon olarak kullanılmış olan şehir,Türklerin eline geçmeye başladığında da aynı şekilde görevine devam etmiş.

Anadolu'ya gelen ilk Türklerin kurduğu 3 şehirden biri olan Ermenek birçok Oğuz Türk'ü tarafından yurt edinilmiş. Oğuzların Avşar boyu bu bölgelerin Türkleşmesinde öncülük etmiş. Ardından bu bölgede yetişen meşhur Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları beyliğini kurmuş ve Türklerin yayılmasına öncülük etmiştir. Osmanlı ile en çok savaşan beyliklerden biri olan Karamanoğulları, öylesine güçlenmişki, Osmanlı başkenti Bursa'yı kuşatmış fakat ele geçirememiş. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi bütün beylik içerisinde resmi dil olarak tayin etmiş. Beyliğin sonuna doğru Farsça'da dile dahil olsa da yine de Türkçe kullanılmaya devam edilmiş. Yaklaşık 230 yıl devam eden Karamanoğulları Devleti, daha sonrasında Osmanlı devletine uzun mücadeleler sonra parçalanarak katılmıştır.

ERMENEK'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

ERMENEK KALESİ (FİRAN KALESİ)

Şehri bütün ihtişamıyla izleyebileceğiniz kale şehrin merkezinin tam olarak yukarı kısmında yer alır. Kalenin büyük bir kısmı tahrip olsa da varlığı devam etmektedir. Kalenin bulunduğu alanda ise tüf ve bazalttan oluşan bölümler mevcut. Şehrin sırtını dayadığı tepe boydan boya eski şehir yaşamının bir parçasıymış. Öyle ki burası boyda boya yürünerek geçilmekteymiş. Bunu da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığı bilinmekte. Kalenin bulunduğu bölgeye gün batımı saatlerinde çıkmanızı öneriyoruz.

ERMENEK ULU CAMİİ

Ermenek kalesinin aşağı yerleşimlerinin bulunduğu yerin yukarı sırtlarında yer alan camii 1302 yılında Karamanoğlu Mahmud Bey tarafından yaptırılmış. Camiinin bugünkü haline gelene kadar birçok bey tarafından da genişletilip restore edildiği bilinmekte. Kendine olan al kubbeli dikdörtgen planlı Ulu Camii, yılın çoğu dönemi sabahın ilk ışıklarını karşıdan alarak özel bir atmosfer sahip olmakta. Camii ziyaretini mümkün olduğu kadar erken saatte yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ERMENEK SİPAS CAMİİ

Ermenek şehir merkezindeki ana yolun hemen kıyısında bulunan bu camii 1306 yılında inşa edilmiş olup ahşap kapısı dönemin ince işçiliği ile yapılmış. Kireçtaşına yapılan işlemeler ile iç dizaynında özgün çizgiler yaratılmış olup günümüze gelene kadar birçok restorasyon görmüş.

TOL MEDRESE

Karamanoğlu hükümdarlarından Mahmut Bey'in oğlu Emir Musa Bey tarafından 1339 yılında yaptırılmış olan medresenin kitabesinde şöyle yazılmış; "Bu mübarek medreseyi 1139 yılında,gazi, ibadet eden, bilgin ve büyük emir Karamanoğlu Mahmut oğlu din ve dünya ziyneti (Bahaüddin) Musa yaptırdı". Tol Medrese dönemi için , İçel'de ve Karaman'da tanınmış büyük bir eğitim kurumu olarak hizmet vermiş. Burada dini bilimler, matematik ve astronomi dersleri okutulmuş. Karamanoğulları döneminde yapılmış olan ilk büyük medrese olma özelliğini taşıyan medrese kare bir orta alan ve çevresinde eğitim odalarından oluşmuş. Bugünlerde pandemi önlemleri sebebiyle izin alınarak özel izinle ziyaret edebilirsiniz. Bunun için belediyeden veya hemen yanında bulunan belediye konukevinden yardım isteyebilirsiniz.

TURKUAZ MESİRE ALANI

Şehrin yeşil bir alan içinde piknik yapabilmesi baraj kıyısında bir alan tahsis edilmiş. Burada keyifli bir haftasonu geçirmek isteyenler içinde ayrıca kamelyalar ve çayır alanı düzenlenmiş. Alanda restorandan, tuvalet ve duşa kadar birçok hizmet mevcut. Ayrıca işletme sahipleri burada kampçılar ve karavancılar içinde durak noktası olarak yardımcı olmakta. Mesire alanındaki diğer bir hizmette baraj üzerinde ve Nadire Kanyonu'na doğru yapılan küçük motorlu tekne turları. Bu turlara tekne başına maksimum 8 kişi katılabilmekte.

MARASPOLİ MAĞARASI

Türkiye'nin en gizemli mağaralarından biri kesinlikle burası. Pandemi sebebiyle girişi kapalı olduğu için giremesek de hakkında aldığımız bilgiler onu açılır açılmaz ziyaret etme isteği uyandırıyor. Öncelikle mağaranın bilinen bir sonu yok. Nereye kadar gittiği ise büyük bir sır. Çevrenin genel olarak yapısını oluşturan bu kireç taşlı dağlar içerisinde ne kadar ileri gittiğine dair tahmin dahi yok. Ayrıca bu mağara şehrin hem su hemde elektrik kaynağı. İçerisinden çıkan şelale şehrin en önemli iki ihtiyacını karşılıyor. Bölgedeki suyun tadından da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Şehrin her yerinden sular akıyor ve hepsinin tadı birbirinden güzel. İçtiğiniz en güzel sulardan biri olacağına emin olabilirsiniz. Suyun bir de şöyle bir özelliği var; içtikçe daha fazla içesiniz geliyor ve doyamıyorsunuz.

MEYDAN PARKI

Ermeneklilerin en sevdiği park burası. Şehri yukarıdan gören, iç ve dış mekanı ayrı güzel olan yemyeşil ağaçlar altında bir yer şehrin hemen batı girişinde sizleri bekliyor. Kahvaltı için giderseniz tostunu ve yanında taze sıkılmış karışık meyve suyunu tavsiye ediyoruz. Burası hem bir botanik bahçe hemde bir park.

ZEYVE PAZARI

Zeyve Pazarı, Ermenek'in 27 km güneybatısında bulunan bir alan. Pazar denildiği zaman aklınıza gelen türden bir pazar değil. Aslında buradaki pazar kurma geleneği çok eskilere dayanmakta. Şehrin birçok yerinden gelenlerin ortak bir pazarı diyebiliriz. Hergün aktif olsa da asıl pazar, Pazar günleri kurulmakta. O yüzden eğer denk getirebiliyorsanız buraya pazar günü gelmenizi öneriyoruz. Hafta için yaklaşık olarak 10-15 tezgah bulunsa da , Pazar günleri bu sayının 200 tezgahı geçtiği söylenmekte.

Zeyve Pazarı aslında aslında büyük bir mesire alanı. İçerisinde yüzlerce yıllık çınar ağaçları, her yandan akan soğuk sular ve birbirinden güzel yemekler yapan restoranlar ve mangalcılarla dolu. Nispeten sarı bir şehir olan Ermenekten Zeyve'ye geldiğinizde bir anda her yer yemyeşil oluyor. Çevrenizde yeşilden ve her yandan akan sulardan başka bir şey göremiyorsunuz.

Zeyve içerisinde patikaları takip ederek suyun kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Bu patikalar her ne kadar karışık gibi dursa da hepsi aynı noktaya bağlanmakta. Eğer direkt kaynağa gitmek isterseniz pazarın girişinden hemen dışına çıkıp çevresinden gidilebiliyor ama bunu dönerken kullanmanızı öneririz. Bu kaynağın bulunduğu alan yaklaşık 15 metre genişliğinde bir nokta. Bıcakla kesilmiş gibi bir anda toprağın, ağaçların ve taşlarından altında sular kabarıyor. Yer altında toplanan suların bir çıkış noktası burası ve bu su hiç durmaksızın azalmaksızın akmaya devam ediyor. Bu bereket de bütün çevreyi yeşile ve hayata bulamaya kesintisiz olarak devam ediyor. Bu eşsiz noktadaki gezinizde sonra bir mola vermek isterseniz size önereceğimiz yer ise nokta atışı olarak Mavi Teras Restoran (Eşber Dayının Yeri) olacaktır. Zeyve pazarını daha modern bir görünüme dönüştürmek tüm dünyaya tanıtmaya çalışan deniz kenarı restoranı konseptli bir yer burası.

ERMENEK'TE KONAKLAMA

Ermenek'te konaklama için tavsiye edebileceğimiz 4 alternatif bulunuyor. Bunlarda 3'ü şehir merkezinde 1'i de Zeyve Pazarında. Ermenek merkezdeki ilk önerimiz Belediye Konukevi. Gayet temiz ve bakımlı bir hizmet bulunuyor. İkinci önerimiz hemen konukevinin karşısındaki Konerkon Otel. Son önerimiz ise Şehrin lüks oteli konumunda bulunan ve baraj gölü manzaralı Selçuklu Otel. Zeyve Pazarı'ndaki konaklama alternatifi ise lavanta konseptli ve hobi bahçeli "Zeyve Lavanta Tatil Köyü". Eğer Zeyve'de hafta sonu kalmak isterseniz mutlaka birkaç hafta önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayınız.

ERMENEK YEMEKLERİ

Ermenek bu tarihi birikimini sofrasına da yansıtmış şüphesiz. Ermenek'teki özgün yemeklerin bir sınırı yok fakat dışarıda yiyebileceğiniz yemekler sınırlı. Fakat Ermenek'te şöyle bir güzellik mevcut, herkes inanılmaz misafirperver. Herhangi birine bu yemeklerden mutlaka yemek istediğiniz söylerseniz sizi misafir etme ihtimali bulunuyor. Dışarıda yiyebileceğiniz yemekleri şöyle sıralayabiliriz;

1- Topalak; sacda gözleme gibi pişirilen hamur yağlanarak ve arasına malzeme koyularak dürüm halinde servis ediliyor. Kahvaltıda denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyebileceğiniz yer ise şehir merkezinde "Gül Mutfak".

2- Batırma; öncelikle sulu ve susuz olarak ikiye ayrılıyor. İçerisinde domates, ince bulgur, fesleğen, maydanoz, soğan ve baharat var. Servis usulüne göre değişse de kuru versiyonunun yanında salamura bağ yaprağı getiriliyor ve susuz olanını yaprak arasına alarak yeniliyor. Sulu versiyonu ise soğuk bir şekilde servis ediliyor ve tercihen yanında verilen salata ve domatesi de kaşığınıza alarak birlikte yiyorsunuz. Adına Batırma veya Batırık deniyor bu bölgede. Gerçektende çok lezzetli vegan bir yemek. Restoran önerimiz ise "Sultanıbağ Restoran".

3-Ermenek Kebabı; yapılış usulü birkaç yerde farklı olsada en güzelinin Zeyve Pazarı'ndaki Mavi Teras Restoran'da olduğunu söyleyebiliriz.

4- Ermenek Pekmez Helvası : Doğal ve eşsiz bir helva. Eğer helva seviyorsanız bir daha başka bir helva sizi tatmin etmeyebilir. Tek adres; Toros Helva

Ermenek mutfağına ait diğer yemekler ise şöyle;

- Tarhanabaşı

- Suböreği

- Arabaşı Çorbası

- Sac kebabı

- Sac Böreği

ERMENEK'E NASIL GİDİLİR?

Ermenek konum olarak Alanya-Silifke-Karaman-Hadim(Konya) arasında kalıyor. Torosların kuzey yamacında bulunan Ermenek'e en yakın havalimanları Konya ve Gazipaşa Havalimanı olsada Ermeneğe olan mesafeleri 3.5 saat sürmekte. Bu sebeple Ermenek'e gitmek için tercihinizi ona göre yapmanız gerekiyor. Karayolu olarak ise her yönden gelişi mevcut olsa da özellikle buraya gelmeniz gerekiyor. Yol üstünde bir yer değil ne yazık ki fakat yolunuzu Ermeneği de görmek uzatmaya değer bir yer. Eğer yolunuz Konya veya Karaman'dan güneye gidiyorsa mutlaka rotaya Ermeneğide eklemelisiniz.

Ermenek bazı merkezlere şu mesafede yer almakta;

- Alanya 134 km

- Konya 211 km

- Mersin 245 km

- Ankara 430 km

- Izmir 770 km

- Istanbul 920 km

- Kayseri 430 km

- Gaziantep 520 km