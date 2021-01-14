Böyle bir güzellik yok... Yer köprü şelalesi

Ülkemizin en güzel şehirlerinden biri olan Mersin, turizm adına her geçen gün daha da önem kazanıyor. Mersin'in daha az keşfedilmiş olması, büyük otel zincirlerine teslim olmamış olması gezi yelpazesinin zengin olması sebebiyle özellikle yerli turistin ilgisini daha çok çekmekte. Sosyal medya paylaşımlarının artması sebebiyle popüler mekanlara olan ilgi her geçen gün azalmakta ve doğayla iç içe ve az bilinen yeni keşifler yapma duygusu popülaritenin yerini almakta. Mersin'in doğal güzellikleri ise gez gez bitmiyor. Şimdiki durağımız ise kıyıdan uzakta bir cennet olan Yerköprü Şelalesi.

YERKÖPRÜ ŞELALESİNE NEDEN GİDİLİR?

Yerköprü Şelalesini anlatmaya başlamadan küçük bir karışıklığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesine çok da uzak bir mesafede bulunmayan bir Yerköprü Şelalesi daha var. Aslında karışıklık olmaması sebebiyle Göksu Şelalesi olarak adı değiştirilse de Göksu Yerköprü Şelalesi olarak da bilindiği için karıştırılabilmekte. Göksu Yerköprü Şelalesi, Konya'nın Hadim ilçesinde bulunuyor. Bu iki şelaleyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. İkisinin aynı isimde olmasının nedenleri ikisininde Göksu Nehri üzerinde olması,nispeten birbirine benzer olması ve yöre halkının aynı terimleri kullanıyor olmasından kaynaklanıyor.

Yerköprü Şelalesi, Türkiye'de dolaşan gezginler tarafından görülmek istenen en güzel 10 şelale arasında üst sıralarda yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin fotoğrafçılık sayfalarından çoğu da fotoğrafı çekilmesi gereken güzellikler arasında gösteriyor. Böylesi özel ve güzel bir doğa harikasını görmek için yolunuzu mutlaka Mersin'İn Mut ilçesine düşürmelisiniz.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yerköprü Şelalesi, Yerköprü Milli Parkı içerisinde yer alan 29 metrelik bir şelale. Silifke'den denize dökülen ve kolları Antalya ve Konya'ya kadar uzanan Göksu nehrinin üzerinde bulunan şelale geniş bir ağızdan dökülmekte. Üzerinde birçok şelale bulunan turkuaz renkli Göksu Nehri'nin en güzel şelalesi ise Yerköprü Şelalesi olarak dikkat çekiyor. Uyarı olarak da şelalede ve suyun aşağısında yüzmenin de yasak olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bölgenin kayaç yapısı gereği derinliğin kestirilemediği ve yeraltı akıntılarına kapılabilme ihtimali olduğunu da hatırlatmamız gerekiyor.

Şelalenin bulunduğu alan yaklaşık 30 metrelik bir genişlik ile buluşup, döküldüğü kayanın altındaki mağaraya doğru uzanan büyük bir göl meydana getiriyor. Döküldüğü noktanın üzerinde de geniş bir alana yayılmış orman ve çalı örtüsü bulunuyor. Şelalenin alt ve üst kısmı yürüyerek gezilebiliyor. Şelalenin ana bağlantısı dışında kayadan çıkan ekstra bir kaynağı daha bulunuyor. Burası için ise şelalenin yukarısına kıvrılan yoldan dönmeyip patikaya girip düz devam etmeniz gerekiyor. Yaklaşık 3 dakika kadar yürüdüğünüzde vadiyi oluşturan duvarların sol tarafında kalan duvarın içindeki yarıktan buz gibi bir su geliyor. Önünde de küçük bir havuzu bulunan bu kaynaktan uzayan kol çağlayana ulaşıyor.

YERKÖPRÜ ŞELALESİNE YÜRÜYEREK Mİ GİDİLİYOR?

Milli park giriş ücreti otomobil 21 lira şahıs ise 7.5 lira. Milli Park'a girdikten sonra aracınızı 300 metre aşağıdaki bir otoparka bırakıyorsunuz. Araçlar şelalenin dibine kadar gidemiyor. Şelaleye gitmek için aracınızı bıraktığınız noktadan yaklaşık 1.5 kilometre yürüyüş yapmanız gerekiyor. Giderken genel olarak bayır aşağıya gidiyorsunuz. Yolunuzda üzerinde iki adet köprü bulunuyor. Bu köprülerin yüksek olanı ilk karşınıza gelen oluyor. İsterseniz köprüyü geçip karşı taraftan devam edebilir ya da köprünün sağından inip dere yatağına ulaşınca alçak köprüden de karşıya geçebilirsiniz.

Yaklaşık 15-20 dakika kadar süren yürüyüş sonunda şelalenin aktığı noktaya yapılmış olan terasa ulaşabiliyorsunuz. 29 metre yukarıdan dökülen sular hemen önünüzde turkuaz havuza doluyor. Şelalenin bir de üst kısmı bulunuyor fakat oradaki yürüyeceğiniz alan kısıtlı. Şelaleye gittikten sonra neredeyse tamamı çıkış olan bir geri dönüş sizi bekliyor. Özellikle yaz aylarında öğlen sıcağına denk gelirseniz ciddi manada zor olacağı konusunda sizi uyarmamız gerekiyor.

YERKÖPRÜ ŞELALESİNDEKİ İMKANLAR

Yerköprü şelalesindeki imkanlar oldukça kısıtlı olsa da gezinizde yeterli olacak seviyede. İlk olarak milli park girişinde bir su sebili ve gölgelik alan bulunuyor. Yürüyüşü göze alamayan kişisel gidenleri burada bekleyebiliyor. Milli parkın girişinden 300 metre aşağıda otopark bulunuyor. Otopark için ekstra bir ücret bulunmuyor.

Vadiye inerken büyük köprüye geldiğinizde bir çeşme daha mevcut. Ayrıca büyük köprünün karşı yakasında da pandemi sebebiyle şu an kapalı olsa da bir kafeterya mevcut. Burada her türlü yiyecek ve içecek satışı bulunuyor. Aşağıya doğru devam ettiğinizde çağlayanın dibine inen merdivenden düz devam ettiğinizde yaklaşık 10 metre sonra tuvalet ve lavabolar bulunuyor. Burası dışında umumi tuvalet bulunmuyor.

Milli Park içerisinde belirli aralıklarla koyulmuş olan kamelyalarda dinlenebilir ya da yanınıza aldığınız atıştırmalıklarınızı tüketebilirsiniz. Alan da ateşli piknik ve ateş yakmak yasaktır. Ayrıca Milli Park içerisinde gecelemek de yasak olduğundan kamp vb bir şekilde konaklama imkanı bulunmamaktadır.

MUT YERKÖPRÜ ŞELALESİNE NASIL GİDİLİR?

Yerköprü Şelalesi, Mersin'in Mut ilçesine 45 km mesafede bulunuyor. Ermenek Mut yolu üzerindeki küçük bir köy yol ayrımından içeri giriyorsunuz. Yaklaşık 15 dakika kadar vadi içerisinde yükselerek yol aldıktan sonra milli park girişine ulaşıyorsunuz. Sizi doğru yönlendirecek olan tek konum tarifi ise "Yerköprü Milli Parkı". Diğer tarifler yanlış yönlendirebilir. Eğer yol tarifi kullanmadan gitmeyi tercih ediyorsanız tek yapmanız gereken şey Mut Ermenek yolu üzerinde olmak ve yol kenarında büyük kahverengi tabeladaki "Yerköprü Şelalesi" yazısını kaçırmamak. Yerköprü Şelalesinin bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- Mut 45 km

- Ermenek 70 km

- Mersin 180 km

- Alanya 200 km

- Adana 250 km

- Konya 200 km

- Ankara 470 km

- İzmir 770 km

- İstanbul 900 km

- Gaziantep 470 km