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2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzunu yayımlandı
 13 Ocak 2021 01:17
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2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin (BİLSEM) öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. İl alan bazlı kontenjan listesi www.orgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

"2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"nu indirmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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