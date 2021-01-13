Meclis'in soru önergesi istatistikleri belli oldu

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, muhalefet partilerinin TBMM Başkanlığı'na 2020'de sunduğu yazılı soru önergelerinin yanıtlanma oranlarını açıkladı. Buna göre; işleme alınan 14 bin 245 önergenin 6 bin 606'sı yanıtlanmadı

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre; Bilgiç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soru önergesine verdiği yanıtta 1 Ocak-28 Aralık 2020 tarihleri arasında TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergeleri ile yasa tekliflerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde işleme alınan 808 teklifin 3'ü geri alındı. 760'ı komisyonda, 18'i Genel Kurul gündeminde bulunuyor. 27'si ise kanunlaştı. Kanunlaşan tekliflerin 1'inde AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partili, 4'ünde AK Parti ve MHP'li, 22'sinde AK Partili milletvekillerinin imzası bulundu. 62 yasa teklifi AK Partili, 488'i CHP'li, 14'ü HDP'li, 75'i MHP'li, 54'ü İYİ Partili, 1'i BBP'li, 4'ü SP'li milletvekillerinin imzasını taşırken, bağımsız milletvekilleri de 3 yasa teklifi sundu.

Rekor CHP'lilerde

2020'de Meclis Başkanlığı'na sunulan ve işleme alınan toplam 14 bin 245 soru önergesinin sahibi olan milletvekillerinin üyesi olduğu siyasi partilere göre dağılımı ise şöyle oldu:

"AK Parti: 1, CHP: 7 bin 897, HDP: 4 bin 409, MHP: 538, İYİ Parti: bin 243, Türkiye İşçi Partisi: 7, Demokrasi ve Atılım Partisi 19, Demokrat Parti: 3, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 103, Bağımsız: 24" AK Parti'nin 1, CHP'nin 2 bin 940, HDP'nin 3 bin 36, MHP'nin 163, İYİ Parti'nin 403, Türkiye İşçi Partisi'nin 5, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 11, Demokrat Parti'nin 1, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 1, Saadet Partisi'nin 35, Bağımsızlar'ın 10 yazılı soru önergesi yanıtlanmadı.

En çok soru Adalet Bakanı'na

Bilgiç, 14 bin 245 yazılı soru önergesinin, önerge muhatabına göre dağılımını şöyle açıkladı: "TBMM Başkanlığı: 74, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı (Fuat Oktay) Bin 278, Adalet Bakanlığı: 2 bin 215, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Bin 143, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 819, Dışişleri Bakanlığı: 301, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 430, Gençlik ve Spor Bakanlığı: 287, Hazine ve Maliye Bakanlığı: 691, İçişleri Bakanlığı: Bin 279, Kültür ve Turizm Bakanlığı: 408, Milli Eğitim Bakanlığı: Bin 21, Milli Savunma Bakanlığı: 183, Sağlık Bakanlığı: Bin 436, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 202, Tarım ve Orman Bakanlığı: Bin 329, Ticaret Bakanlığı: 418, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 731." Milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlama konusunda Adalet, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri bakanlıkları alt sıralarda yer aldı. Adalet Bakanlığı 2 bin 215 soru önergesinin bin 962'sini, Sağlık Bakanlığı bin 436 önergenin bin 345'ini, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin 143 önergenin 869'unu, İçişleri Bakanlığı bin 279 önergenin 763'ünü yanıtlamadı.

Bilgiç, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin soru önergesine verdiği yanıtta da, 2018, 2019, 2020'de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı gönderildiğini belirterek, "Bu yazılarda, yazılı soru önergelerine süresi içerisinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM'nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması gerektiği iletilmiştir" dedi.