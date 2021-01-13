Halen görevde polis ve öğretmen dahil 12 FETÖ gözaltısı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
|13 Ocak 2021 09:23
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün İstanbul'un 14 farklı ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
13 Ocak 2021 10:00
|'Mahrem imam' FETÖ'nün Yazıcıoğlu soruşturmasına müdahalesini anlattı
13 Ocak 2021 08:50
|Dink davasında tutuklama kararı verilen eski istihbarat görevlisi yakalandı
12 Ocak 2021 17:09
|Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ocak 2021 15:21
|Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı
12 Ocak 2021 15:13
|6-7 Ekim olaylarına ilişkin davada 7 sanığa müebbet hapis
12 Ocak 2021 14:19
|Erzincan'da FETÖ operasyonu: 10 muvazzaf asker gözaltında
12 Ocak 2021 13:30
|İçişleri Bakanlığı 'Eren Operasyonları'nı başlattı
12 Ocak 2021 13:13
|FETÖ'nün Irak, Kosova ve Afganistan yapılanmaları deşifre edildi
12 Ocak 2021 12:30
|Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 kadına gözaltı
12 Ocak 2021 12:02