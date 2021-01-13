Ordu'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
|13 Ocak 2021 12:08
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Ordu'da Korgan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanede bilgisayar operatörü olarak görev yapan Güney Güven, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde Kovid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Güven için Ordu Devlet Hastanesinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atila Gürgen, Korgan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yıldırım Yırgın, kurum müdürleri, hekimler ile sağlık çalışanları katıldı.
Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Güven'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileyerek, "Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bu vesileyle Kovid-19'dan vefat eden tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah başka can kaybımız olmaz." ifadesini kullandı.
Salgının önlenmesi için özveriyle çalışıldığına işaret eden Kasapoğlu, "Sağlık çalışanları olarak üzüntülüyüz, sıkıntılıyız ama mücadelemize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması bu sorunu bir an önce ortadan kaldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Güney Güven'in cenazesi, duanın ardından yarın toprağa verileceği Korgan ilçesine gönderildi.
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