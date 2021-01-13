Antalya'ya sağlık çalışanları için 25 bin 880 adet aşı geldi
|13 Ocak 2021 16:43
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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yarın veya Cuma gününden itibaren öncelik sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs aşısının uygulanmaya başlanacağını söyledi. Antalya geneline sağlık çalışanları için toplamda 25 bin 880 adet aşı geldiği bildirildi.
Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre yarın veya Cuma günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile öncelik sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs aşılarının vurulmaya başlanacağı duyuruldu. Antalya geneline sağlık çalışanları için toplamda 25 bin 880 adet aşı geldiği bildirildi. Aşı uygulaması il genelindeki, tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerinde 1 ay ara 2 doz olacak şeklinde yapılacak. Yetkili ekipler tarafından Aşı Takip Sistemi olan tüm sağlık kuruluşlarına bugün itibari ile aşı dağıtımı yapıldı.
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