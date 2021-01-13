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Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseltildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının geçici olarak 16'ya yükseltilmesi önerisini kabul etti.
 13 Ocak 2021 17:53
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Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseltildi

Süper Lig'in ikinci yarısında kulüpler 16 yabancı futbolcuya lisans çıkartabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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