Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerine tepki
|13 Ocak 2021 21:04
|+Aa- Yazdır
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" ifadesine tepki gösterdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Atamayla mı cumhurbaşkanı olunur? Darbeyle mi cumhurbaşkanı olunur? İhtilalle mi cumhurbaşkanı olunur? Devrimle mi cumhurbaşkanı olunur? Yeminle mi cumhurbaşkanı olunur? Hangi usulle cumhurbaşkanı olunur?" ifadelerine yer verdi.
Anayasa'nın 101. maddesine göre, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiğini, ilk seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu; ilk seçimde bu oy çoğunluğu sağlanamazsa en çok oyu almış iki adayın yarıştığı ikinci seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olma, cumhurbaşkanı seçilme ve cumhurbaşkanı sıfatını kazanma şartı değildir. Ant içmenin ön şartı, cumhurbaşkanı sıfatını kazanmadır. Cumhurbaşkanı olan ancak cumhurbaşkanı andı içer. Cumhurbaşkanı, TBMM önünde 'cumhurbaşkanı sıfatıyla' ant içer. Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen 'Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz' demek, yorumla Anayasa'yı tahriftir. CHP, halkın doğrudan cumhurbaşkanı seçmesini de halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını da hazmedemedi. Bu gerçeği ya CHP hazmedecek ya da Türk halkı CHP'ye hazmettirecek." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABB, bünyesindeki çalışanların maaşları düşürüldü
13 Ocak 2021 21:26
|Ümit Özdağ: Açıklamalarımın arkasında duruyorum
13 Ocak 2021 21:09
|Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor
13 Ocak 2021 20:24
|Bakan Koca aşı olduktan telefonuna gelen mesajı paylaştı
13 Ocak 2021 20:23
|Erdoğan'dan 'sosyal medya şirketleri'ne tepki
13 Ocak 2021 19:51
|Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi
13 Ocak 2021 15:30
|'Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz artış gösterdi'
13 Ocak 2021 14:42
|Menemen Belediye Başkanlığını Ak Partili aday kazandı
13 Ocak 2021 14:29
|Erdoğan: 2023'te yeniden kazanacağız
13 Ocak 2021 14:25
|Kılıçdaroğlu ve eşinden ev ziyareti
13 Ocak 2021 13:33