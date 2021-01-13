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Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerine tepki

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" ifadesine tepki gösterdi.
 13 Ocak 2021 21:04
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Kılıçdaroğlu'nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözlerine tepki

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz" ifadesine tepki gösterdi.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Atamayla mı cumhurbaşkanı olunur? Darbeyle mi cumhurbaşkanı olunur? İhtilalle mi cumhurbaşkanı olunur? Devrimle mi cumhurbaşkanı olunur? Yeminle mi cumhurbaşkanı olunur? Hangi usulle cumhurbaşkanı olunur?" ifadelerine yer verdi.

Anayasa'nın 101. maddesine göre, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçildiğini, ilk seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu; ilk seçimde bu oy çoğunluğu sağlanamazsa en çok oyu almış iki adayın yarıştığı ikinci seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olma, cumhurbaşkanı seçilme ve cumhurbaşkanı sıfatını kazanma şartı değildir. Ant içmenin ön şartı, cumhurbaşkanı sıfatını kazanmadır. Cumhurbaşkanı olan ancak cumhurbaşkanı andı içer. Cumhurbaşkanı, TBMM önünde 'cumhurbaşkanı sıfatıyla' ant içer. Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen 'Seçimle cumhurbaşkanı olunmaz' demek, yorumla Anayasa'yı tahriftir. CHP, halkın doğrudan cumhurbaşkanı seçmesini de halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını da hazmedemedi. Bu gerçeği ya CHP hazmedecek ya da Türk halkı CHP'ye hazmettirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur" dedi.
Anadolu Ajansı
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