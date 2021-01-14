Türkiye'nin verileri Başkent'te dijital depoda saklanacak
|14 Ocak 2021 07:30
|+Aa- Yazdır
Türkiye, Türkiye'nin veri güvenliğini sağlamak için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlanması planlanıyor. WhatsApp gibi uygulamaların oldubitti veri emrivakisi Türkiye'yi bu alanda hızla önlemler almaya yöneltti. Uluslararası standartlarda bir veri merkezi için kolları sıvayan Hükümet, Türkiye'nin en kritik tesisini Ankara'da inşa edecek.
308 DÖNÜME İNŞA EDİLECEK
Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlanırken, 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak.
GÖMÜLÜ VE GİZLİ OLACAK
4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek. Ulusal güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.
TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçireceği Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile Türkiye'nin verilerinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tekbir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.
SİBER KALKAN
Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya
kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan
yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği
bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Projenin fizibilite çalışmalarının
tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, özellikle WhatsApp'ın veri güvenliği
ihlali sonrasında çalışmanın daha da hızlandırılarak bu yıl inşaat faaliyetlerinin
başlamasının planlandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
14 Ocak 2021 09:13
|Ankara'da WhatsApp'a yakın takip! 'Kim bilir ne yaparlar'
14 Ocak 2021 08:07
|WhatsApp'tan Telegram'a sanal göç: Kullanıcısı 500 milyona ulaştı
13 Ocak 2021 14:14
|Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 testinden video paylaştı
13 Ocak 2021 11:23
|WhatsApp'tan büyük hata: Sohbetler Google'a sızdı
13 Ocak 2021 08:45
|Telegram'ın kurucusu Durov: 72 saatte 25 milyon kullanıcı aramıza katıldı
12 Ocak 2021 17:57
|Bilişim Uzmanı: WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
12 Ocak 2021 13:59
|WhatsApp bir kez daha geri adım atmayacağını açıkladı
12 Ocak 2021 11:38
|Türk mühendislerden tabanca sektörüne yön verecek yenilik: CAS
12 Ocak 2021 11:08
|WhatsApp güncellemesinde en çok şikayet edilen konular belli oldu
12 Ocak 2021 10:57