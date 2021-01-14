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Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 70 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olanların internet üzerinden anlık takibinin yapılabilmesi için 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platforma göre aşılamanın başladığı ilk gün öğle saatlerine kadar 70 binin üzerinde kişi aşılandı.
 14 Ocak 2021 13:09
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Sağlık Bakanlığı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüse karşı aşılanması ardından, bugün tüm hastanelerde yaygın aşılamayı sağlık çalışanlarından başlattı. Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Buna göre, dün akşam ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, bugün öğle saatlerine kadar 70 binin üzerinde kişiye uygulandı.

'NASIL AŞI OLURUM?'

Platformda, koronavirüs aşısı olmak için yapılması gerekenler 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde hazırlanan video ile uygulamalı olarak anlatıldı. Buna göre; koronavirüs aşısı olmak için önce e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüde bulunan 'Covid-19 aşı durumu' ana menüsüne tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek. Dileyenler SMS yolu ile de aşı öncelik durumlarını sorgulayabilecek. Öncelikli grupta yer alınması durumunda sistem kişiyi, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirecek. MHRS ile aile hekimi ve tüm hastanelerden randevu alınabilecek. İlgili seçimler yapıldıktan sonra ise kişi tarafından sistem üzerinden randevu onaylanacak. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek. Randevu tarihinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık personeli tarafından aşılanacak. Kişi dilerse aşı uygulayan sağlık personeline aşının 2'nci dozu için randevu oluşturabilecek. Yine oluşturulan randevu ile ilgili bilgiler SMS ile telefona gönderilecek.

KİMLER AŞI YAPTIRACAK?

Platformda kimlere aşı uygulanacağına ilişkin bilgiler de 'Kimlere Covid-19 aşısı uygulanacak?' bölümünde ayrıntılı olarak anlatılarak, "İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak" denildi.

AŞININ ETKİ MEKANİZMASI ANLATILDI

Platformda, aşıların etki mekanizmasına ilişkin bilgilere de yer verildi. Aşıların, vücutta bağışıklık sistemini uyaran belirli bir organizmanın (antijen) zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş kısımlarını içerdiği vurgulanarak, "Yeni aşılar, antijenin kendisinden ziyade antijen üretme planını içerir. Aşı uygulanan kişide, bu zayıflatılmış versiyon hastalığa neden olmayacak; ancak bağışıklık sistemini mikroba verilen ilk tepkide olduğu gibi çok fazla tepki vermesi için harekete geçirecektir. Bazı aşılar, haftalar veya aylar aralığında verilen birden çok doz gerektirir. Bu bazen uzun ömürlü antikorların üretimine ve bellek hücrelerinin gelişimine izin vermek için gereklidir. Bu şekilde vücut, hastalığa neden olan belirli bir organizma ile savaşmak için eğitilir ve gelecekte maruz kaldığında hızla savaşmak için hafızasını oluşturur. Bir aşı, mikrobun antikor oluşumuna neden olan zararsız ve çok küçük bir parçasını içerir. Bu, vücudumuzun mikroba özgü antikor üretebilmesi için yeterlidir. Vücut daha sonra aşısı uygulanan mikropla karşılaştığında onu nasıl yok edeceğini biliyor olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Platformda aşı ile ilgili sıkça sorulan sorular da cevaplandı.
DHA
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