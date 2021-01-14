1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da vahşet: Balta ile parçalanmış, çantalara konulmuş ceset

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Öldürülen kişinin erkek olduğu, balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi.
 14 Ocak 2021 14:08
+Aa- Yazdır
Sakarya'da vahşet: Balta ile parçalanmış, çantalara konulmuş ceset

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Öldürülen kişinin erkek olduğu, balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi içerisinde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü. Dün aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların bulunduğu poşet bulundu.

Otopsi Merkezine getirilen üst gövdenin bir kısmı, 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve öldürüldükten sonra balta benzeri bir alet ile parçalara ayrıldığı tespit edildi. Alınan doku örnekleri ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çıkacak DNA ve kaybolan kişilerle karşılaştırma yapılacak.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının devam edeceği, ancak etkili olan sağanak yağış nedeniyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi
14 Ocak 2021 13:51		 Kargo görevlisi, fotoğrafını çeken otizmli çocuğu dövdü!
14 Ocak 2021 13:40
Ormanda başından vurulan polisin ölümünde arkadaşı tutuklandı
14 Ocak 2021 13:04		 Adana'da ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski 5 askere 15'er yıl hapis istemi
14 Ocak 2021 12:49
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
14 Ocak 2021 12:30		 KOM ekiplerince 2020'de 23 bin 550 sahte belge ele geçirildi
14 Ocak 2021 12:05
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
14 Ocak 2021 11:42		 Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Kız isteme kavgası
14 Ocak 2021 11:17
Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
14 Ocak 2021 10:36		 Tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı
14 Ocak 2021 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla 'Lastikpark' spor sahasında voleybol oynadı15:10 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine, 500. günde bir aile daha katıldı15:03 - Merkez Bankası rezervleri geriledi14:57 - Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor14:55 - Can Dündar'a 'MİT tırları' davasında verilen cezanın gerekçesi açıklandı14:52 - Bilim Kurulu Üyesi'nden sosyal medyadaki 'enjektör' iddialarına yanıt
14:49 - 30 AVM'nin bankalara devir süreci hızlandı14:43 - Yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesiyle ilgili iki belediye çalışanına soruşturma14:39 - Yenikent-Temelli Yolu hizmete açıldı14:37 - Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt14:31 - İyi Parti'de Ümit Özdağ krizi: İl binasının kilidi değiştirildi, il başkanı binaya giremedi14:25 - Silahını gasbettiği polisi şehit eden sanığa müebbet hapis
14:20 - Bakan Koca aşı oldu, konuşmasına Çin'ce dublaj yapıldı14:17 - İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı14:14 - Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti14:11 - AK Parti MKYK toplandı14:08 - Sakarya'da vahşet: Balta ile parçalanmış, çantalara konulmuş ceset
14:08 - Bilim Kurulu üyesi Tezer, aşı saatlerini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
4 il için kar yağışı uyarısı
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olanlar 145 bini geçti
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Aşılama başladı... Sağlık çalışanları aşılanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hiç e harfi kullanılmadan yazılan roman 5
13.01.2021 mahkemenin ümit özdağ kararı 1
karanlık madde 1
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 2
yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi 3
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 1
Ekru 1
bakanın aşıyı olması 6
evden çıkarken ütüyü kontrol etmek 5
whatsapp'ın geri adım atmayacağını yinelemesi 2
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam