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Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.
 14 Ocak 2021 14:57
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Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, yarın ülke genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, güney ve batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor.

Rüzgarın ise Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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