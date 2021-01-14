PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı
|14 Ocak 2021 20:38
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen imza törenine PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Azerpost Baş Direktörü Emin Efendiyev, Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı.
Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleşecek para transferlerinin PTT ve Azerpost aracılığı ile UPT'nin sağladığı altyapı ile yapılmasını öngören anlaşmaya PTT Genel Müdürü Gülten ile Azerpost Baş Direktörü Efendiyev imza attı.
Gülten, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasında para transferi yapmak isteyen herkesin PTT ve Azerpost aracılığı ile doğrudan, hızlı, ucuz ve güvenilir bir hizmet alacağını bildirdi.
Azerpost'un Azerbaycan'da geniş ağa sahip olduğunu söyleyen Gülten, Azerpost ile posta, kargo ve e-ticaret alanındaki ilişkileri de geliştireceklerini belirtti.
Azerpost Baş Direktörü Efendiyev, kendilerinin bin 500, PTT'nin ise 5 binden fazla şubeye sahip olduğunu belirterek, vatandaşların kısa süre sonra tüm bu şubelerden Türkiye ve Azerbaycan arasında UPT ile para transferi gerçekleştirebileceğini kaydetti.
Efendiyev, UPT hizmetinin ülkedeki diğer benzer hizmetlere göre daha uygun fiyatla vatandaşlara sunulacağını belirtti.
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