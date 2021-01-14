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Polisin kafasını telsizle ezmişti! Ağır Cezada yargılanacak

Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'yü elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak yaralayan K.B. hakkındaki 'görev uyuşmazlığı' karara bağlandı. Tutuksuz K.B., Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
 14 Ocak 2021 21:06
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru A.Ü. (55), 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan K.B.'yi uyardı. İkili arasında çıkan tartışmada K.B., polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan polis memuru A.Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. Sabah 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi de saldırgan K.B.'yi durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, K.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÖREV UYUŞMAZLIĞINDAN DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.B. hakkında hazırladığı iddianameyi, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme 'görevsizlik kararı' vererek, iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi de K.B.'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirterek 'görevsizlik kararı' verdi. Polis memuru A.Ü.'nün avukatının yaptığı itiraz da kabul edilmezken, dosya, 'görev uyuşmazlığı'ndan dolayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Bu süreçte, tutuklu şüpheli K.B., tahliye edildi.

BÖLGE MAHKEMESİNDEN AĞIR CEZA KARARI ÇIKTI

Dosyayı gündemine alan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonunda K.B.'nin Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, "İncelenen dosya içeriği, sanığın üzerine atılı suçların niteliği, iddianamede olayların anlatılış biçimi ve Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 23.06.220 tarihli kararının gerekçesi dikkate alınarak, yerinde görülmeyen Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2020 tarihli görevsizlik kararının CMK'nın 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

Saldırgan K.B., Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılacak davada 'mala zarar verme' suçunun yanı sıra 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Eskişehir'de 2019 yılı Temmuz ayında meydana gelen olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı Görüntülerde cep telefonuyla konuşan K.B.'nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırması, elinden aldığı telsizle yerde yatan A.Ü.'nün başına vurması yer alıyor.
DHA
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