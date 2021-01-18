Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama
|18 Ocak 2021 00:52
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Fenerbahçe Kulübü'nün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi.
Mesut Özil'i getiren uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.
"BİR RÜYA GERÇEKLEŞİYOR"
Yıldız futbolcu yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:
"İlk başta çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Allah razı olsun onlardan, her zaman destekliyorlar. Zaten Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük bir camia olduğumuzu. Yine de gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah teşekkürlerimi sahada sunabilirim onlara."
32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.
Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.
Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.
Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.
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