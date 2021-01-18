1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi Londra'dan İstanbul'a geldi. Mesut Özil ilk açıklamasında, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" dedi. Mesut Özil'i Londra'dan İstanbul'a getiren uçağı 300.000'den fazla kişi takip etti.
 18 Ocak 2021 00:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Fenerbahçe Kulübü'nün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi.

Mesut Özil'i getiren uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

"BİR RÜYA GERÇEKLEŞİYOR"

Yıldız futbolcu yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"İlk başta çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Allah razı olsun onlardan, her zaman destekliyorlar. Zaten Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük bir camia olduğumuzu. Yine de gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah teşekkürlerimi sahada sunabilirim onlara."

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş derbi galibiyetiyle liderliğini sürdürdü
17 Ocak 2021 20:58		 Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
17 Ocak 2021 16:32
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
17 Ocak 2021 12:31		 Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı
16 Ocak 2021 19:45
Ordu yeni stadına kavuşuyor
16 Ocak 2021 15:59		 Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
15 Ocak 2021 15:10
Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi
14 Ocak 2021 22:44		 Galatasaray Başkanı Cengiz: Korkmayın aday değilim!
14 Ocak 2021 16:28
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
14 Ocak 2021 13:06		 Emre Belözoğlu: Mesut Özil'e her zamankinden daha yakınız
13 Ocak 2021 18:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:57 - 'Öğretmen atama çalışması neticelendiği dakika paylaşacağız'01:47 - Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: Kendime sarıyorum01:42 - FETÖ'nün firari 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı01:10 - TEM'in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi 93 kamerayla izleniyor01:08 - Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki00:59 - Ankara kar yağışı sonrasında beyaza büründü
00:52 - Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama00:49 - Şentop: Bu sistemde tarafsız cumhurbaşkanı yoktur00:04 - Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia00:03 - Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?00:01 - 18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti
23:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:23 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı23:14 - Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı arabasına alarak kurtardı22:44 - Koronavirüse yakalanan okul müdürü hayatını kaybetti22:41 - Rize'nin gizli kalmış şelaleleri gün yüzüne çıkmayı bekliyor
22:40 - Türkiye'ye bir üniversite kuluçka merkezi daha geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden şok iddia
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?
Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama
Ankara kar yağışı sonrasında beyaza büründü
Şentop: Bu sistemde tarafsız cumhurbaşkanı yoktur
18 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
FETÖ'nün firari 'Ankara dershaneler sorumlusu' yakalandı
'Öğretmen atama çalışması neticelendiği dakika paylaşacağız'
TEM'in 23 kilometrelik Bolu Dağı geçişi 93 kamerayla izleniyor
Kısıtlamayı deldi, kaçak sigara ile maskesiz yakalandı: Kendime sarıyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarların pazar uykusu 1
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 1
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
ibo şov 1
suların akmaması 2
Özelleştirme 1
kartalın aslanı haklaması 1
kaldırım taşının altına biriken su 1
patavatsız 1
bıkmak 2
SON İLANLAR
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 30 sağlık personeli alacak
Gebze Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam